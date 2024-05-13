COLLAR任2024歐國盃大使　玩遊戲獲球員放水　Ivy讚本地波氣氛好

歐洲國家盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜揭幕，今屆51場比賽均由Now TV獨家直播。

Now TV今日（13日）舉辦記招，公布女團COLLAR全體成員將化身歐洲國家盃大使，全力應援今屆賽事。而本地足球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒，亦有望在賽時期間擔任客席評述。



COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

COLLAR的Marf在台上被問到時就透露，假如COLLAR要組成一支足球隊，已有完美分工——她自己守龍門，因「喜歡拚命守護一件事的感覺」，而隊長Gao、擁有運動細胞的Candy、有「坦克車」之稱的Ivy So出任前鋒；最後由芯駖、Day及Winka做後衛，「因拍攝遊戲節目後發現，她們的騷擾力很強。」

Marf、Candy、Day之後分別與劉學銘、陳肇鈞及陳肇麒「切磋」，她們分別定點起腳，及盤扭帶波「射龍門」，最終在球員「放水」或COLLAR隊員協助「搬龍門」下順利破網，推動現場氣氛。

Marf與劉學銘「切磋」。（袁志浩攝）

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COLLAR隊友Gao活動後受訪，代成員們「多謝大家禮讓」，坦言感受到「被愛護」。芯駖就表示期待與球員真正比拚「7打3」；在旁的Day則稱成員剛才未熱夠身，需要再多加練習；Ivy So就提議，不如改鬥打FIFA（電子足球遊戲）。」

Ivy So（右）透露曾入場觀看飛馬賽事。（袁志浩攝）

東方球員黃浩然早前拍攝了一段IG Reels，詢問隊中外援如提起廣東話，首先會想到什麼詞彙，大多獲回覆地道「粗口」。黃浩然之後分享，COLLAR成員Ivy So觀看了有關短片，更親自回覆讚賞，並着自己加油。

Ivy So今被問起時表示，認為該短片中的球員「好Cute」。她透露自己曾入場看過一次本地波，「好多年前，中二或中三時在大球場，臨時經過知道（有比賽）便入去睇，好像是飛馬對什麼球隊，雖然是很多粗口，但氣氛好好。」她指，未來會考慮再入場。