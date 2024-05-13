歐國盃2024︱Now TV設三條頻道直播　夥本地食肆送逾5萬張優惠券

歐洲國家盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜揭幕，今屆51場比賽均由Now TV獨家直播。Now TV將在賽事期間，聯同本地商戶食肆送出超過5萬張優惠券。



Now TV已連續第五屆獨家播放歐國盃，今次將於618至619頻道直擊比賽過程，並由方栢翹、丘建威、何輝、梁冠聰、劉舜文、鄭兆聰、陳葦如等15名資深評述員作專業廣東話評述。

今屆賽事期間亦增設全新688頻道「Lucky 688」，由阿鵬（陳樹鵬）、網紅Will仔、專家Dickson、藍仔頭與幾位「絲打講英超」成員提供即時比賽形勢及分析等，為不同種類及年齡層球迷提供更多選擇。

今屆歐國盃有15名資深評述員作專業廣東話評述。（袁志浩攝）

香港球迷可透過Now TV機頂盒及/或Now TV應用程式於相容的手機、平板電腦或智能電視收看歐國盃直播，亦可利用點播服務重溫歐國盃比賽精彩時刻；或選擇今年年初新增的串流服務，在不必安裝機頂盒的情況下睇波。

另外，Now TV將聯乘AR Lens與本地多間食肆、酒吧、酒店等商戶合作，透過升級版AR Lens手機應用程式送出不同優惠，當中包括餐飲禮券、生活用品、美容優惠、健康產品等，合共逾5萬張優惠券。

任何市民或遊客只需由即日起至7月15日歐洲國家盃決賽日期間，下載AR Lens手機應用程式並登記成為用戶，便可參加「EURO Everywhere 優惠處處捉」活動，隨時隨地用手機鏡頭掃瞄於不同媒體發放的二維碼，即可捕捉不同優惠。