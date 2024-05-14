法甲｜麥巴比PSG主場告別戰前　傳因告別影片與班主激烈衝突

法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）早前正式宣布會在今季結束後，離開目前效力的巴黎聖日耳門，他早前發布影片向球會上下告別，但卻觸怒了班主艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi），法國媒體指兩人曾因而衝突。



巴黎聖日耳門周日（12日）在主場1：3不敵圖盧茲，完成了今季最後一場主場賽事，賽前麥巴比已宣布會離隊，球迷為他製作巨型橫幅送別，也有球迷選擇向他報以噓聲，反應好壞參半。

麥巴比在賽前的周五發布了一條影片，影中他向所有現時和以前的隊友、歷任教練、體育總監、工作人員、球迷等道謝，當中提及許多名字，唯獨沒有班主艾卡利法。

法國《巴黎人報》報道指，自從麥巴比決定離隊後，他與艾卡利法的關係已跌至低點，不再交談。PSG周日對圖盧茲賽前個多小時前，艾卡利法在王子球場與麥巴比單對單會談，要求麥巴比解釋為何沒有在影片中向自己道謝。

報道指，「解釋」很快便升級為「衝突」，房間傳出兩人向彼此大叫怒罵的聲音，報道並引述一名目擊者指：「連牆壁都像在震動」，而兩人的衝突也令PSG出場熱身的時間比原定遲了4分鐘。

有傳艾卡利法對於麥巴比沒有在影片中提到自己極度不滿。（Getty Images）

雖然麥巴比沒有向艾卡利法道謝，但仍然有抽時間答謝為他製作巨型橫幅的死忠球迷。不過在麥巴比的主場告別戰，主帥安歷基並沒有提早將他調離場、讓他接受球迷鼓掌，賽後PSG大軍捧起法甲錦標，也沒有為他舉行任何特別的儀式。《巴黎人報》指，PSG在周一再發新聞稿，稱艾卡利法和麥巴比間沒有衝突，「只是在合約結束前處理有關事宜」，惟一切都顯示麥巴比雖然是PSG史上首席射手，但未能與球迷友好地分開。