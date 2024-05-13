港足10月友賽作客列支敦士登　相隔18年再鬥歐洲隊：會是場硬仗

香港足球代表隊於世界盃外圍賽出局後，今年9月至11月國際賽期將友賽不同球隊，備戰有望於今年底舉行的東亞足球錦標賽外圍賽，足總周一（13日）公布，港足10月會作客列支敦士登。



足總今日公布與列支敦士登足球協會達成協議，港隊將於今年10月10日作客對列支敦士登國家隊，比賽在當地擁有約7500座位的萊茵公園球場舉行，而比賽詳情將於稍後公佈。而列支敦士登在迎戰港隊後，會在10月13日主場對直布羅陀，出戰歐國聯賽事。

港足對上一次迎戰歐洲國家隊，是2006年嘉士伯盃，當年由已故教練黎新祥帶領的港隊，沿用同年省港盃球員班底對克羅地亞及丹麥，分別以0：4及0：3落敗。而港隊對上一次國際友誼賽對歐洲國家隊，則是2000年主場對愛沙尼亞，港隊當時雖由陳豪文建功，仍輸1：2。

列支敦士登現世界排名202位。（Getty Images）

列支敦士登現世界排名202位，比港足低45位，他們於今屆歐國盃外圍賽10戰全敗，當中不敵冰島0：7，是其中一支被稱為「歐洲魚腩」的球隊。

資料顯示，列支敦士登國土面積為160平方公里，僅僅比大埔區（148平方公里）大；而據估計，當地2023年人口不足4萬，數字在全球排名第189位。

港隊主教練安達臣表示：「列支敦士登擁有不少好球員，當中不乏外流者。雖然該隊與港隊水平相若，但體格較魁梧，相信會迎來一場硬仗。此賽事可令港隊熟習不同比賽風格，藉此取得進步。」