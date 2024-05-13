英超｜曼聯吞敗屋漏偏逢連夜雨　奧脫福看台、更衣室變水舞間

曼聯又輸一場，杜沙特的入球，助阿仙奴重回榜首，同時讓「紅魔鬼」吞下今季英超第14場敗仗。完場後，奧脫福球場灑下大雨，看台出現瀑布、更衣室變水舞間，情況與傷兵滿滿的曼聯相若。



坦赫格。（Getty Images）

英超︱阿仙奴1：0勝曼聯保爭標機會 紅魔後備席有6個大冧把小將

阿仙奴今季要稱霸英超，必先要在奧脫福全取3分，杜沙特上半場20分鐘攻入全場唯一入球，兵工廠一球小勝，維持爭標希望。曼聯在奧脫福又再輸一場，吞下今季聯賽第14敗，賽後更被一場無情的大雨蹂躪。

當拉傑夫入主曼聯，這名英國富豪主張為曼聯興建新主場，而今場賽後2小時落下41毫米的雨量，令擁有114年歷史的奧脫福變成「水舞間」。在費格遜看台與東看台的角落，積水從看台頂部彷如瀑布般落在座位上，幸好當時沒有觀眾。不少球迷同在社交網站上載奧脫福的「盛況」，例如觀眾席不斷有水湧下，連室內的作客更衣室同樣有漏水問題。

「我們像不可用手地游水」

屋漏偏逢連夜雨，曼聯與奧脫福球場的情況確實接近。紅魔鬼的傷兵問題一直未見好轉，中路繼續由伊雲斯夥拍卡斯米路，後備席更出現6名「大冧巴」球員，主帥坦赫格賽後再度表示，從他接掌曼聯開始，一直都深受傷兵問題影響。

「我（執教）兩年來，只試過一次以完整陣容出戰，其餘時間都是傷兵滿營，這個情況沒有辦法進步，就像不可用手地游水，我們一直努力保持浮在水面。球隊當然希望每一場球賽都取勝，但以現時的傷兵問題，我們如今實在未能做到。」

曼聯後備席有6名年輕小將，調動上可做的不多。（Getty Images）

曼聯若失歐戰資格打擊大

曼聯現時仍然有望爭奪來季的歐霸資格，只要他們在足總盃決賽擊敗曼城捧盃，即可躋身來季的歐洲賽；倘若曼聯落敗的話，歐霸席位就會落在英超第6的球隊，聯賽第7位則獲得歐協聯資格。

曼聯現時以54分排第8位，與第6、第7的紐卡素及車路士同踢36輪，並落後3分，加上紅魔鬼在得失球差大落後，若以現時的排名完季，紅魔鬼有可能失落來季的歐洲賽資格，有機會自2014年來，首度無緣歐洲賽。

「（失落歐洲賽）無疑將會是對我們的一大打擊。」坦赫格同時強調，曼聯依然有機會取得歐戰資格，就算困難有多大，球隊上下都會積極爭取。