英超｜森林2：3不敵車路士　盧頓護級保持數字上希望

英超週末（11日）尾場，諾定咸森林主場迎戰車路士，兩隊入球梅花間竹，森林在一度領先的情況下，最終連失兩球以2：3落敗，仍未正式護級成功。



森林賽前在護級之路獲得利好消息，尾三的盧頓作客1：3不敵韋斯咸，比森林少3分，惟盧頓的得失球差落後13球，因此森林只要在今仗打和就可以「上岸」。

車路士在開賽8分鐘先開紀錄，近況大勇的高爾彭馬（Cole Palmer）交出今季第10個英超助球，梅迪歷（Mykhailo Mudryk）接應直線殺入禁區起腳射遠柱得手，領先1：0。

森林在16分鐘憑一次罰球攻勢扳平，韋利保利（Willy Boly）力壓多名車路士球員頂入，VAR確認沒有越位，主隊追成1：1。

雙方之後都互有攻勢，但始終無法擴大比數，半場踢成平手。

森林在換邊後初段多次策動攻勢，令「車仔」後防風聲鶴唳，惟新西蘭前鋒基斯活特（Chris Wood）的近門起腳炒高，錯失領先的黃金機會。

英超：森林前鋒基斯活特近門失機，為球隊輸波埋下伏線。（Reuters）

森林在75分鐘透過一次簡單組織反超前，倒戈的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）接應傳送，在禁區內推入大位起腳射成2：1，護級一度現曙光。

落後的車路士在79分鐘扳平，後備入替的史達寧（Raheem Sterling）接近複製赫臣奧杜爾的入球，追成2：2。

養傷多時的「車仔」隊長列斯占士（Reece James）復出隨即交出一個助攻，他在右路傳中由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）近門頂成3：2。森林尾段多次反攻不果，最終以2：3落敗。

車路士賽後以57分追至與紐卡素同分，惟車仔的得失球較差排第7，保持爭取出席下屆歐洲賽希望，餘下兩仗將分別作客對白禮頓，以及煞科戰主場對般尼茅夫。

英超：森林仍以3分領先尾三的盧頓，兩隊需要鬥到最後一場才決定誰可以護級成功。（Reuters）

輸波的森林以29分排第17，煞科戰需作客篤定降班的般尼，屆時盧頓對富咸的兩場賽事將決定生死。