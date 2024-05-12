英超｜般尼負熱刺篤定降班　盧頓1：3反負韋斯咸護級勢危

除了篤定降班的錫菲聯，諾定咸森林、盧頓與般尼三隊只能活一隊，盧頓與般尼同時出擊。



英超餘下最後兩輪，護級形勢仍有懸念，三隊爭奪來季一個席位。護級大戰中，諾定咸森林形勢最好，今輪前得29分、將對車路士，而盧頓與般尼則同時在周六11點場出戰。

數字上，作客熱刺的般尼當然最危險，今輪前只得24分，一旦今仗未能全取3分的話，將會宣告護級失敗；就算贏波仍要寄望稍後登場的森林失分，才可「續命」至煞科戰。盧頓得26分方面，今場同樣要爭取作客擊敗韋斯咸，才可追到與森林同分。

開賽前（得失球差）

第17位：諾定咸森林，29分（-18）

第18位：盧頓，26分（-29）

第19位：般尼，24分（-35）



【6分鐘】

韋斯咸0：1盧頓；熱刺0：0般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：29分（-28）；第19位：般尼，24分（-35）

盧頓在開賽6分鐘先拔頭籌，森比盧干加（Albert Sambi Lokonga）禁區內入楔衝頂破網，護級戰有個好開始。

盧頓的盧干加頭槌為球隊打開紀錄。（路透社）

【25分鐘】

韋斯咸0：1盧頓；熱刺0：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：29分（-28）；第19位：般尼，27分（-34）

面對聯賽4連敗的熱刺，般尼知道盧頓領先都不敢怠慢，辛達貝治（Sander Berge）一記妙傳撕破熱刺防線，布魯拿臣（Jacob Bruun Larsen）禁區建功，25分鐘領先熱刺1：0。

【32分鐘】

韋斯咸0：1盧頓；熱刺1：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：29分（-28）；第19位：般尼，25分（-35）

般尼的領先優勢只維持7分鐘，熱刺的柏度樸路（Pedro Porro）在右路長驅直進，殺入禁區勁射破網，追成1：1平手，根據這比數完場，般尼將會降班。

柏度樸路為熱刺追成1：1。（路透社）

【54分鐘】

韋斯咸1：1盧頓；熱刺1：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：27分（-29）；第19位：般尼，25分（-35）

換邊後，韋斯咸的禾特普斯禁區內補得建功，追成1：1平手。

禾特普斯為韋斯咸追成1：1。（Getty Images）

【65分鐘】

韋斯咸2：1盧頓；熱刺1：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：26分（-30）；第19位：般尼，25分（-35）

韋斯咸同樣憑一次補射得手，擅頂的蘇錫克禁區頂窩利抽射入網，韋斯咸反超前2：1，一旦以這比數完場，只要森林取得1分，盧頓即時降班。

【76分鐘】

韋斯咸3：1盧頓；熱刺1：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：26分（-31）；第19位：般尼，25分（-35）

韋斯咸後備小將艾禾利（George Earthy）門前撞射建功，盧頓落後至1：3。

【82分鐘】

韋斯咸3：1盧頓；熱刺2：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：26分（-31）；第19位：般尼，24分（-36）

熱刺上前助攻的雲迪雲（Micky van de Ven），入楔再避過般尼守將再乖巧左腳起腳破網，熱刺反超前2：1，以這比數完場，般尼篤定降班。

雲迪雲乖巧建功，送般尼返回英冠。（路透社）

【完場】

韋斯咸3：1盧頓；熱刺2：1般尼

第17位：諾定咸森林，29分（-18）；第18位：盧頓：26分（-31）；第19位：般尼，24分（-36）

般尼不敵熱刺，宣布護級失敗，成為「升降機」返回英冠；輸波的盧頓，形勢同樣被動，只要諾定咸森林從車路士身上取分，即會隨錫菲聯及般尼齊齊降班，三支「升班馬」隨時同一命運。