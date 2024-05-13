英超︱阿仙奴1：0勝曼聯保爭標機會　紅魔後備席有6個大冧把小將

阿仙奴想保住英超爭標機會，作客曼聯一仗非勝不可。紅魔鬼傷兵滿營，不止防線殘陣，連隊長般奴費南迪斯、鋒將拉舒福特均因傷缺陣。賽前一看陣容，有點「大屠殺」的味道，但開賽下來，曼聯初段不落下風，直到20分鐘才被杜沙特先開紀錄，紅魔上半場也有不少攻勢，半場僅以0：1落後。

下半場雙方均無入球，阿仙奴1：0擊敗曼聯，順利全取3分，重返榜首位置，保持機會跟曼城鬥到底。



杜沙特為阿仙奴開紀錄。（Getty Images）

曼聯殘陣應戰半場不落下風

曼聯中堅傷兵滿營，上場由老將伊雲斯夥拍防守中場卡斯米路，結果被行軍速度出名快的水晶宮大炒4球，今場在奧脫福面對爭標球隊阿仙奴，無奈再次以這對組合打中堅，加上前場沒有般奴費南迪斯和拉舒福特兩大主力，更不容樂觀。

不過今次主場出戰，曼聯上半場踢來與阿仙奴不落下風，有8次射門，只是沒有一次中框，未為槍手防線帶來致命威脅。曼聯雖踢得不差，但始終防線未能排出最佳陣容，20分鐘阿仙奴一次快攻，近期狀態大勇的夏維斯在右路輕鬆扭過伊雲斯，再送出一記巧妙的地波橫傳，杜沙特高速入楔近門撞射入網，為阿仙奴射成1：0。

卡斯米路要守夏維斯，疲於奔命。（Getty Images）

阿仙奴開紀錄，凱倫很失望。（Getty Images）

紅魔球隊絕望提早離場

阿仙奴打開紀錄後，未如之前比賽那樣施展猛力炮轟，進攻保持耐性；曼聯有心想攻，惟攻勢不夠致命，只靠加拿祖在左路獨自奮力開路，未見太大效果。

半場曼聯一球落後，下半場雙方保持類似節奏，阿仙奴不急於進攻，等待良機才出手，曼聯無甚進攻板斧。66分鐘阿仙奴主帥阿迪達率先作出調動，以馬天尼利入替入球功臣杜沙特，屬同位置調動；70分鐘上半場一度須接受軍醫治理的迪亞路查奧爾（Amad Diallo）被換出，由安東尼入替。75分鐘中堅老將伊雲斯退下火線，傷癒的小將甘巴拿入替。

比賽尾段阿仙奴加強功力，78分鐘馬天尼利在左路引球入禁區，以一敵三仍能起腳勁射，曼聯門將奧拿拿撲出。阿仙奴主場沙卡在一次攻勢中跣出底線後受傷，82分鐘由加比爾捷西斯入替。迪格蘭賴斯之後有次中距離施射機會，皮球直飛龍門左下角，奧拿拿飛身救出，盡顯好身手。主場球迷看到曼聯毫無辦法，開始陸續離場。

曼聯後備席上有6個大冧把小將。

曼聯「有心無力」的後備名單

曼聯主場出戰，球員明顯鬥心不錯，可是一看他們的後備名單，只能嘆句：「有心無力」。

除了後備門將比恩迪亞（Altay Bayindir）以及基斯甸艾歷臣和安東尼，後備席餘下6人全是「大冧把」的青年軍小將——53號的中堅甘巴拿（Willy Kambwala），62號的攻中科臣（Omari Forson）、65號的防中高尼耶（Toby Collyer）、70號的17歲左後衛艾馬斯巴（Harry Amass）、75號的18歲右閘奧根尼耶（Habeeb Ogunneye）、84號的18歲前鋒韋治尼（Ethan Wheatley）。

87分鐘，坦赫格一口氣再作出三個調動，艾歷臣入替岩拉伯特，科臣和韋治尼兩個「大冧把」有機會上陣，取代雲比沙卡及凱倫。

阿仙奴1：0挫曼聯，重返榜首。（Getty Images）

阿仙奴爭標未絕望

比賽末段奧脫福上空雨勢愈來愈大，曼聯未有放棄，加拿祖在左路大活躍，今仗屢次在邊線突破、傳中和起腳，可惜均未能中目標，獨力難支之下無功而還。阿仙奴終以1：0擊敗曼聯，全取3分後以85分重返榜首，領先曼城兩分，但多踢一場，保持機會跟藍月亮鬥至煞科日。

坦赫格賽後眉頭深鎖。（Getty Images）

坦赫格為免大敗改踢三防中 賽後眉頭深鎖

曼聯再輸一場，36戰續以54分排第八，落後第六位的紐卡素、第七位的車路士3分。賽後領隊坦赫格眉頭深鎖。事實上，今場坦赫格為免主場大敗，刻意安排岩拉伯特、高比馬恩奴和麥湯米尼的三防中陣式，全場控球率55%，盡力保持中場控制權，僅負0：1未算太壞，只是保守陣式難以帶來勝利，餘下兩仗曼聯先要硬撼紐卡素，然後在煞科日作客白禮頓，搶分難度相當高。

曼聯如以第八名完成聯賽，不止將創下球會在英超歷來最低排名，而且來季更可能會緣盡歐洲賽。曼聯如在足總盃決賽擊敗曼城，可獲得歐霸資格，否則須爭取英超第六名，就算第七名也可獲歐協聯資格。此前曼聯最低排名來自2013/14球季、費格遜離任後莫耶斯接手第一季，當時曼聯排名第七。