英超｜曼聯對阿仙奴前坦赫格回應球迷質疑　「他們欠缺足球知識」

英超周日晚（12日）將上演對爭標形勢相當關鍵的大戰，由曼聯主場大戰阿仙奴。

阿仙奴今季首循環在主場以3：1擊敗曼聯，「兵工廠」若要將爭標希望帶到煞科日，今仗必須再贏一仗。

賽前，曼聯主帥坦赫格繼續在記者會上的進取風格，指批評他的球迷都欠缺足球相關知識；而阿迪達則力撐同業，希望坦赫格可繼續留在曼聯。



在這場「曼阿大戰」前，兩軍的境況截然不同，阿仙奴排在第2位、落後榜首的曼城2分，仍有機會爭標；曼聯在周一0：4大敗予水晶宮後排在第8名，少踢一輪下落後第7的車路士3分，要以聯賽排名爭取歐洲賽資格較渺茫，不過已打入足總盃決賽的紅魔鬼若然擊敗曼城奪冠，也會獲得歐霸盃資格。

曼聯早前作客水晶宮吞下四蛋。（Getty Images）

若曼聯保持第8名完成聯賽，則會創下球會在英超的最低排名，此前的最低排名來自2013/14球季、費格遜離任後莫耶斯接手第一季，當時曼聯排名第7。

曼聯戰績起色不大，加上英國富商拉傑夫早前入股後，球會管理層變動不少，坦赫格的帥位也一直傳出危機，吞下水晶宮四蛋更是增添壓力。

今季在記者會上頻有精彩發言的坦赫格，在對阿仙奴賽前也談到球迷對他的評語：「周一對水晶宮時，我覺得球迷是有耐性的，當然也看到一些評語，是沒有耐性的。這些人一是欠缺足球知識，一是他們根本不懂如何管理、或是沒有能力去管理一支球隊。我覺得很多看出問題在哪的人，都是有耐性的。」

坦赫格面對的壓力越來越大。（Getty Images）

坦赫格稱周一慘敗予水晶宮是特例，「我們在其他比賽都有奮戰、展現出不錯的團隊精神，我不會質疑這一點。」他又強調自己從未後悔執教曼聯，「我在這裏很開心」，他認為自己的表現不俗，「我在這裏的第一季做到本份，球隊發揮出自己水平、也許還展現出比實際更高的水平。今季我們沒有做到，但我知道原因，而且我們還打入了足總盃決賽，這已是一大成就。」

阿迪達表明支持坦赫格留隊。（Getty Images）

而阿仙奴主帥阿迪達在賽前記招上被問道，對於坦赫格的處境有什麼想法時，也表明支持坦赫格，在記招上道：「他是個很出色的教練，我欣賞他執教的球隊，包括阿積士和曼聯。我知道他在做什麼、怎樣做，也知道要對付他時，準備工作有多困難，所以我很尊敬他。」

阿迪達在接下阿仙奴主帥的職位後，首三季都不算十分順利，聯賽排名僅是第8、第8和第5，但近兩季都明顯改善且有能力衝擊英超冠軍，他也認為坦赫格需要更多時間，「希望他能得到更多時間（留任）吧，我們知道英超有多難應付，容錯空間很小。」