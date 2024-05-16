英超｜曼聯3：2贏紐卡素　車路士作客2：1勝白禮頓升上第6

英超周三（5月15日）賽事，曼聯主場3：2贏紐卡素；同日車路士作客2：0勝白禮頓，壓過紐卡素升上第6位，落後第5位熱刺3分，仍有望取得來季歐戰門券。



曼聯對紐卡素的賽事，在上半場31分鐘，高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）在迪亞路查奧爾（Amad Diallo）助攻下，為曼聯先開紀錄。

換邊後僅4分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）接應梅菲（Jacob Murphy）傳球破網，為紐卡素扳平１：１。但迪亞路查奧爾在57分鐘建功，曼聯再度領先。至81分鐘，後備上場的凱倫（Rasmus Højlund）拉大比數至3：１。至補時2分鐘，路易斯賀爾（Lewis Hall）追回1球，但未能逆轉賽果。

賽後曼聯以37場57分續排第8，紐卡素同分跌落第7。曼聯最後一輪比賽將於周日（19日）作客對白禮頓；紐卡素同日作客戰賓福特。

2024年5月15日，高爾彭馬（Cole Palmer）入球助車路士半場領先對手。（Reuters）

白禮頓對車路士的賽事，上半場34分鐘，高爾彭馬（Cole Palmer）接應古古列拿（Marc Cucurella）傳球頭槌頂入，助車路士半場領先，也是他本賽季第22個聯賽入球。下半場64分鐘，尼干古（Christopher Nkunku）入球為車路士擴大優勢。至補時7分鐘，白禮頓由韋碧克（Danny Welbeck）破蛋。

賽後白禮頓以37場48分續排第10；車路士以37場60分升上第6。車路士最後一輪賽事將於周日（19日）對陣般尼茅夫；白禮頓同日將在主場對陣曼聯。