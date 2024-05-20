曼城英超四連冠｜可以冇迪布尼但不能沒有他　洛迪撐起中場半邊天

曼城（Manchester City）在英超煞科日主場以3：1擊敗韋斯咸，創歷史連續4屆贏得英超冠軍，建立起前無古人的「藍月王朝」。西班牙防中洛迪（Rodri）毫無疑問地是英超4連冠的重要功臣，但比較前3季，今季洛迪的作用更加重要，成為曼城不可或缺的靈魂。有洛迪的曼城，與沒有洛迪的曼城，可以說得上是兩支水平完全不同的球隊。



洛迪射入3：1的入球，助曼城擊敗韋斯咸捧盃。（Getty Images）

在5月19日的英超煞科日，曼城主場對韋斯咸。59分鐘，埋伏禁區外的洛迪，接應貝拿度施華的回傳，射今季個人第八個英超入球，幫助曼城再度兩球領先，最終這個也是曼城今季聯賽最後一個入球，球隊以3：1擊敗韋斯咸，38戰得91分，以兩分差距力壓阿仙奴，連續4屆贏得英超錦標，前無古人。

曼城上季贏得三冠王，洛迪出力不少，尤其是歐聯決賽一箭定江山。（Getty Images）

在過去的曼城中場，前面有奇雲迪布尼，身邊有根度簡，再早一兩季還有前隊長費蘭甸奴，那時候洛迪只需做好本份，不顯山、不露水地飾演一位無名功臣。上季起，他的角色愈來愈重要，成為曼城贏得三冠王的關鍵。到今季，根度簡離隊，迪布尼季初重傷，突然間，曼城中場值得信賴的人全都不見了。

迪布尼受傷及根度簡離隊後，洛迪在曼城中場更加重要。（Getty Images）

全靠洛迪頂起半邊天，攻守兼備，撐住中場，更多放波入禁區，策動攻勢，更積極捕捉遠射機會，增加得分點。洛迪場均傳球超過100次，成功率達92.5%；進攻方面，他今季有8個聯賽入球，並交出9次助攻，兩項數據皆創個人單季新高。

一旦洛迪缺陣，曼城勝率大減。（Getty Images）

有一個數據更體現洛迪的重要性。他今季只缺陣4場聯賽，那4戰曼城僅1勝3負，而洛迪上陣的34場全部正選，助曼城錄得27勝7和的佳績。曼城全季聯賽僅3敗，分別不敵狼隊、阿仙奴及維拉。

有洛迪的曼城全季不敗，沒有的洛迪的勝率降至25%。另外有個數據，27歲的洛迪連續74場球會比賽上陣皆保持不敗，成為球壇史上第一人。只計英超的話，洛迪連續50場上陣不敗，僅次於56場的蘇甘保。

哥迪奧拿球員時代也是踢防中，很清楚洛迪的重要。（Getty Images）

哥迪奧拿認為如洛迪般優秀的防中，可以在球壇任何時代踢出來，包括三十多年前那支告魯夫帶領的巴塞隆拿。哥帥說笑：「他可以跟我爭正選。這類球員可以在世上任何時代踢上正選，實力太優秀了。如果我是領隊，我還是選擇自己，但如果是告魯夫話事，告魯夫比我叻得多，他會選洛迪。」

恭喜洛迪，恭喜曼城。（Getty Images）

儘管洛迪對曼城如此重要，但他竟然落選今季英超最佳球員的最後八強，引發爭議。哥迪奧拿說：「他是我們其中一位最優秀的球員。我們都清楚他有多麼重要，作為球員，他是多麼的偉大及非凡。他不應放在心頭上。」

踢了防中那麼多年，也目睹沙維、布斯基斯、沙比阿朗素等西班牙前輩的經歷，洛迪早已看透。對於自己在2023年金球獎僅排第五位，洛迪今年2月說：「我沒有感驚訝，這是正常的。我十分明白這類個人獎項是如何運作的，他們是建基於市場營銷、金錢及廣告。之前都有西班牙中場得不到實至名歸的獎項。在球壇，我覺得最重要的是取得團隊成就。」