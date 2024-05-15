英超｜熱刺球迷「倒戈慶祝」　普帥：過去48小時看到球會基礎薄弱

香港時間周三（15日）凌晨熱刺主場0：2不敵曼城，全取三分的「藍月亮」在積分榜上獲2分領先優勢，爭冠形勢一片大好。

這場比賽對一些熱刺球迷而言是一場「道德難題」，因為賽前阿仙奴正排在榜首，若熱刺擊敗曼城，會讓該支北倫敦死敵獲奪冠主動權。不過領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽前已表示不能理解這種希望球隊輸波的想法，更讓他想不到的是，比賽中還有更多類似的場面出現，讓這名澳洲教頭感嘆熱刺讓他意識到內內外外都存在問題。



賽前曼城踢少一場，落後阿仙奴一分，熱刺今次主場擊敗曼城的話，北倫敦死敵阿仙奴將續居榜首，只要下輪勝出便能聯賽封王；相反若做個順水人情，送曼城上榜首便能打壓「兵工廠」。

今場應該支持熱刺贏還是輸，對部分熱刺球迷來說可能是一條兩難的選擇題。（Getty Images）

而熱刺與第四位的阿士東維拉相差5分，即使今場贏波，下輪再取勝仍要維拉落敗才能獲歐聯資格，權衡利害之下，自然有熱刺球迷希望球隊落敗，阻止阿仙奴奪冠。

賽前記者會上，普斯迪高古便認為大部分球迷都不會有這種想法，更稱永遠無法理解有人希望自己的球隊輸波。然而現實是，總有球迷不希望死敵奪冠，而且會用較偏激方式來表達這種想法。

有人拍到，普帥在比賽中與看台上的人口角，似乎有球迷「提醒」他今場應該要落敗，讓普斯迪高古看來十分憤怒。

此外，夏蘭特於51分鐘打開紀錄後，直播鏡頭亦捕捉到兩名熱刺球迷，背對球場開心地跳舞，那正是曼城球迷的傳統慶祝動作「Poznan」，令不少網民留言，取笑熱刺球迷「無恥」、「缺乏野心」。

賽後普斯迪高古對主場這種氣氛感到失望：「過去這48小時讓我意識到，這間球會的基礎相當脆弱，外圍、內圍、每一處都是如此，這是一次非常有趣的練習。這讓我明白了很多，沒關係，只是我必須要從某些地方重新開始。」似乎暗指球會文化從球迷開始便有問題。

不過普帥未有因此而沮喪：「我們努力想成為一支能獲勝的球隊，對我們而言最重要的是什麼？我可能誤解了目前的狀況，不過沒關係，這正是我來此的原因。」

賽後普帥表示，過去這48小時讓他意識到熱刺球會基礎十分脆弱。（Getty Images）

被問到在比賽中與球迷口角，以及有兩名主場球迷「倒戈」慶祝，普斯迪高古指他不感興趣：「或許我（跟大家）想法不一，但我不在乎，我只想贏波，以及在這間球會取得成功，這正是我被羅致的原因。因此其他人的想法、心中有什麼更為優先，我全無興趣。」

這名澳洲教頭也未有將落敗歸咎於此，他坦承球隊今場機會不少，但都未能把握，「我們沒能抓住機會，比賽時缺乏紀律，這便是我們今季的縮影。再說一次，這些是我們嘗試去改進的事情。」