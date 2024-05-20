曼城英超四連冠︱今年盛夏科頓綻放如花　耐心等待機會6年的故事

曼城英超四連霸，也是哥迪奧拿領軍第六次贏得英超錦標，今次這個冠軍有點不一樣，主角首次不是迪布尼，而是23歲的菲爾科頓（Phil Foden）。藍月亮常被敵對球迷揶揄用金錢買入一切，偏偏今季關鍵人物科頓不是用錢買來，他自小已是曼城球迷，4歲已被曼城球探看中成為藍月亮一員。

17歲已為曼城一隊首次上陣，面對一眾巨星隊友，爭正選之路甚艱難，身邊的青年軍隊友一個又一個離開曼城尋求機會，曾因「喜愛夜蒲」惹上醜聞，他耐心靜候時機，6個年頭，終於等到綻放一刻。



迪布尼半季養傷，科頓今季當上曼城領軍人物。（Getty Images）

藍月亮青年軍三大猛將

2016年夏天當哥迪奧拿接掌曼城，陣中已有奇雲迪布尼和大衛施華兩位超級進攻中場，還有阿古路、耶耶托尼、費蘭甸奴、史達寧，中前場粒粒皆星，再買入根度簡、辛尼和加比爾捷西斯。

當時藍月亮青年軍有三個天份奇高的年輕小將，被認定有力升上一隊，可是看到球隊星光熠熠陣容，身處一間全球購買力最強球會，上位之路看來遙遙無期，其中兩人不想再等下去。為爭取正選機會，查頓辛祖2017年轉投多蒙特，西班牙出生的巴謙戴亞斯，2019年加盟自小夢寐以求的皇家馬德里，只有科頓一人留下來。這個「捷徑」讓辛祖極速上位，2018/19加盟第二季已當上主力兼助攻王，之後一季成為球隊神射手。

2017年科頓與辛祖合力贏得U17世界盃（世少盃）冠軍。（Getty Images）

英超處子入球即為曼城建奇功

曼城內外一致認定，科頓是三人中天份最高，近日受訪，他被問及曾否考慮過離開曼城爭取機會，科頓想也不用想便答沒有，連外借也無考慮過。那份自信，顯然來自實力，但亦不諱言等待的時候並不易捱，「我跟領隊傾過好幾次，他叫我耐心等待，當機會到臨時好好把握。」

2017/18球季初上一隊，季尾獲零星後備機會，之後一季常在後備席，頭10次英超後備上陣，季尾獲得3次正選，包括對熱刺一仗，科頓至今歷歷在目，直言意想不到，他果然把握機會射入唯一入球，領軍擊敗熱刺，那一季曼城獲98分，以1分之微力壓利物浦封王，科頓這個英超處子入球有關鍵作用。

科頓在英超的處子入球，對曼城當季最終力壓利物浦封王有關鍵作用。（Getty Images）

成長期遇上醜聞

他未因為這個入球搶得正選，上陣機會逐年緩慢增長：2019/20球季英超9次正選、14次後備；2020/21球季就算大衛施華離隊，也僅得17次正選、11次後備，畢竟同一位置尚有貝拿度施華和根度簡。他初上一隊時曾說過，「跟施華一起踢球實在太好，他是我偶像」，科頓細心觀察這位西班牙中場大師技藝，嘗試模彷對方做相同的事，哥帥信任科頓能當上施華接班人，沒有在轉會市場收購攻中，同時亦沒有急於迫他立即成長。

2021/22球季，他的上陣機會持續增加，英超24次正選、4次後備，那一年卻發生一宗幾乎影響球員生涯的醜聞——2021年9月英格蘭在歐國聯作客冰島一戰期間，跟曼聯新星格連活特一起在當地「帶女上酒店」，醜聞曝光後，英格蘭足總以二人違反隔離令，驅逐出國家隊，4場賽事未有入選。當時他已有女友和兒子，事件鬧得相當大，惟英軍主帥修夫基兩個月後再次召他入伍。

2022/23球季再增至32次聯賽上陣，當中22次正選、10次後備。經過6年時間，科頓一步步站穩一線球星地位，同時總是似乎欠缺一點什麼——一直站在英超長年最佳中場迪布尼身邊，科頓做得再好，極其量也只是蝙蝠俠身邊的羅賓。

長年在迪布尼身邊，科頓的光芒一直被掩蓋。（Getty Images）

迪布尼養傷半季期間大放光芒

今個球季，他終於等到大展所長的機會，迪布尼在英超首輪作客般尼23分鐘傷出，足足養傷半季，科頓頂上成為球隊中場發電機。缺少迪布尼的曼城，上半季失分較爭標對手多一點，仍能守在三甲，待比利時大將1月中復出，曼城再未在聯賽落敗，最終再次順利後上封王。

煞科日阿仙奴仍有機會爭標，曼城對韋斯咸科頓僅花78秒便攻入世界波杜絕懸念，18分鐘再入一球梅開二度，今季38輪聯賽，科頓僅3仗未落場，19入球、8助攻，寫下生涯新高，曾兩度贏得英超及PFA「雙料」年度最佳年輕球員的他，終於首度獲頒FWA年度最佳球員，他獲各界一致認定為今季英超最出色之一。

科頓剖白在曼城的心路歷程，「最初我只想為曼城上陣一次，然後能夠說：我做到了。一旦做到之後，我又想：『不是呀，我其實可以在這裏繼續踢，這個水平我應付得到。』」經過6年時間的磨練，「現在我去到一個階段，感覺自己是球隊中的重心球員，對此我感到很自在。」

哥迪奧拿用上6年時間讓科頓逐漸成長。（Getty Images）

按步就班成為巨星，科頓在各方面已打穩基礎，自信十足：「我不準備說謊，我渴望成為今年英超其中一個最佳球員，我認為自己有能力做到。」

他為曼城帶來英超史上首次四連霸，個人第六次贏得英超，今季如花盛放，來得正是時候——球季結束便是歐洲國家盃，他為英格蘭領隊修夫基，帶來一個幸福的煩惱。

比寧咸定科頓？修夫基今夏歐國盃為英格蘭選進攻中場，有個幸福的煩惱。（Getty Images）

修夫基最常用4-2-3-1陣式，加盟阿仙奴後表現更上層樓的迪格蘭賴斯，肯定是防中「鐵膽」；全能中場位置之前由比寧咸擔任，此子今季轉投皇家馬德里之後，進攻能力全面被開發，在國家隊調前半格改踢進攻中場，亦順理成章。

不過多數踢翼鋒的科頓，今季向世人證明他踢10號位同樣甚至更加出色。當然以科頓的速度和爆發力，踢翼鋒亦絕對勝任，修夫基如何在陣內佈置比寧咸和科頓，是個大家都很好奇，也可能是英格蘭今夏在歐國盃能走多遠的關鍵課題。

曾經一再因「喜愛夜蒲」惹上醜聞及被哥帥訓斥，即將第三度當上爸爸的科頓，球場內外均日漸成熟，晉身英超聯賽和英格蘭國家隊巨星之列。較他更早上位的舊隊友辛祖，從多蒙特轉投曼聯後惘然若失，今季外借回多蒙特重拾一點靈光，不知能否持續，今個夏天相信也未能跟科頓在歐國盃賽場再次並肩作戰。3年人事幾翻新，實在唏噓。