英超爭四塵埃落定　維拉時隔41年重返歐聯舞台　艾馬利居功至偉

當曼城以2：0作客擊敗熱刺時，慶祝的不只是冠軍在望的曼城，還有爭四成功的阿士東維拉。第五位的熱刺落敗，代表阿士東維拉提早一輪鎖定聯賽前四名，獲得來屆歐聯參賽資格。在主帥艾馬利領軍下，維拉短短兩年由護級變前列，更結束41年等待，重返歐洲最高水平的舞台。

英超的4個歐聯資格塵埃落定，分別由曼城、阿仙奴、利物浦及維拉取得。利物浦及維拉分別肯定取得今季聯賽季軍及殿軍，至於冠軍誰屬，曼城及阿仙奴要鬥到最後一周。



維拉上次參加歐聯是82/83球季，當年歐聯未改制，還是叫歐冠盃，當屆維拉在八強遭祖雲達斯淘汰。在81/82球季，維拉更是歐冠盃盟主，在決賽擊敗拜仁慕尼黑捧盃。雖然維拉在92/93球季贏得英超亞軍，在95/96球季亦排過聯賽第四名，但當年只有冠軍才能踢歐聯。等待了41年，維拉終於重返歐洲最高水平的舞台，獲得來屆歐聯資格。