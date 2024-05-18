羽毛球．泰國賽｜伍家朗闖決賽　決勝局曾落後6分挫泰國世界冠軍

港隊羽毛球男單代表伍家朗，在泰國公開賽過關斬將，殺入4強，今日（18日）與泰國應屆世界冠軍韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）交手，結果力戰78分鐘，伍家朗決勝局落後8：14下，逆轉對手入決賽，力爭打破逾一年的冠軍荒。



羽毛球．泰國賽｜伍家朗直落兩局輕鬆過關 相隔11個月再闖四強

繼上年6月的台灣公開賽後，伍家朗再度打入世巡賽4強，遇上泰國應屆世界冠軍韋迪辛，雙方曾在去年的印度公開賽碰頭，當時伍家朗直落兩局不敵對手。

兩人首局爭持激烈，多次互換領先，當雙方打成14：14時，伍家朗一口氣連贏7分，以21：14先拔頭籌。換邊後，伍家朗在上半局領先11：7，休息後被韋迪辛打出一段6：0的攻勢，以18：21被追成平手。

伍家朗在決勝局開段連取4分，韋迪辛隨即還以顏色追平，伍家朗中段再連失7分，一度拉開8：14，這名港將未有放棄，下半局收窄差距，更在末段連取6分，以21：19驚險地再下一城，相隔逾一年再度殺入決賽。