羽毛球｜伍家朗宣布緣盡巴黎奧運　長文感謝支持者及haters

由於早前在羽毛球亞錦賽首圈出局，港將伍家朗因未能取得足夠積分，確定緣盡今屆巴黎奧運。

周一（15日）他在社交平台以長文宣布此事，並感謝一路以來支持他的球迷及「haters」。



伍家朗緣盡今屆巴黎奧運。（Getty Images）

29歲的伍家朗，上屆東京奧運曾因戰衣事件引起關注。他目前在巴黎奧運資格排名第26，由於他之前已有排名第15的李卓耀，伍家朗肯定無緣今屆奧運。同一國家或地區要派出兩名單打羽毛球球手，兩人均需排名前16之內，才可一同取得奧運資格。

「喺度正式宣布今個夏天將無緣參加我嘅第三次奧運會。」伍家朗在文中表示爭取奧運資格途中，遇上不少困難，並想盡辦法去克服，「但人生有時唔係你盡左力就一定會有相應嘅回報，大概哩（呢）個就係生活上嘅無奈。」

他又感謝支持自己的家人、朋友及球迷：「我每場比賽結束之後無論贏輸，一攞起部電話一定會收到你地嘅鼓勵信息，我視你地哋為我嘅真粉，不過最後結果未如理想令你地哋失望，非常之唔好意思。」

伍家朗通過長文感謝支持者。（Getty Images）

伍家朗提到比賽發揮不好時，肯定會有「hater」說一些很尖酸刻薄的說話：「我都要好多謝你哋同我訓練EQ，你哋令我學習點樣處理抨擊，哩（呢）樣野唔只對我打波，對我將來嘅生活都受用不盡，非常感謝你哋。」

2016奧運16強、2020奧運小組賽未能出線，今次緣盡巴黎奧運，伍家朗亦未有氣餒：「失落奧運資格並唔代表我嘅職業生涯從此就結束，打波從來唔只有奧運一個目標，我更加應該捉緊我剩餘嘅時間盡量砌靚我嘅職業生涯，所以我喺度要同我嘅真粉同haters講，唔洗擔心，未來依然係會喺球場上見到我嫁。」