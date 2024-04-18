羽毛球｜桃田賢斗宣布退出國家隊　月尾湯姆斯盃將演最後一舞

前世界第一男單羽毛球手桃田賢斗，周四（18日）宣布完成今屆湯姆斯盃（Thomas Cup）後，將從國家隊引退。

桃田賢斗亦提到那場改變他球員生涯的車禍，雖然想過重返巔峰，但可惜力不從心。



桃田賢斗是日本首位男單世錦賽冠軍，並在2018及2019年達成兩連霸，開創屬於自己的時代，不過之後他遇上嚴重車禍，狀態嚴重下滑，目前世界排名已跌出前50。

桃田賢斗曾站在世界之巔，開創屬於自己的時代。（Getty Images）

他表示召開今次記者會，是希望親自向各位表達感謝之意，並透露打完本月尾的湯姆斯盃後，便會從國家隊引退。

「今次決定，是因為在嘗試重返世界第一的過程中，我的體力與精神都達到極限。」桃田隨後解釋原因，亦表示將繼續參加國內比賽。「我也會參加羽毛球教室等活動，希望能為羽毛球這項運動的發展盡一分力。」

現時29歲的桃田賢斗，球員生涯充滿崎嶇，在登上世界之巔前，他曾於2016年涉嫌參與非法賭博，遭踢出國家隊並無限期禁賽，因而失去參加里約奧運資格。當時雖未是他巔峰時期，但日本奧委會專務理事平岡英介亦承認，他是一名頂級球手，本有望在該屆奧運奪取獎牌。

桃田賢斗球員生涯充滿崎嶇。（Getty Images）

隨後桃田賢斗登上世界第一寶座，2019年獲11項賽事冠軍，以最佳狀態成為東京奧運代表，不料翌年初在馬來西亞大師賽奪冠後，竟遇嚴重車禍，他因此受重傷，右眼窩底骨折，之後狀態便一路下滑，征戰2020東京奧運，在分組賽便被淘汰。

他在今次記者會上，也表示在車禍後承受了很多痛苦，也沒能按照自己想要的方式去比賽，「眼部接受手術後，很多看似正常的事情都變得不同。有時我會無法隨心所欲地移動身體，平常不會累的練習量也會讓我感到疲勞。雖然我也以自己的方式嘗試過，但我認為這樣無法與世界最頂尖的人交手。」

車禍後，桃田賢斗狀態一路下滑。（Getty Images）

如果沒有發生那宗事故就好了，被記者如此問到時，桃田賢斗表示最初也很沮喪：「當時我想：『為什麼是我？』說實話，那段時間充滿了痛苦。但我不想將不好的事情都歸咎於該次事故，我也曾經想重新振作，也多虧身邊的人給予我大力支持，因此我還能再堅持一些。」

桃田賢斗又表示最近得到很多人的支持，也因此感到很高興，但自己未能取得與其相符的賽果，因此今次湯姆斯盃的最後之舞，他想以自身集大成的表現，盡可能地打出與對手纏鬥的比賽。