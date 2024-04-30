巴黎奧運︱羽毛球港隊奪4席　謝影雪成四朝元老　李卓耀首征奧

巴黎奧運羽毛球項目計分周期於今月28日結束，世界羽毛球聯會今（30日）更新相關奧運排名，港隊結果憑排名取得合共4張入場券。



今屆巴黎奧運羽毛球比賽資格以奧運排名決定，計分周期由去年5月1日至今年4月28日，最終奧運排名於周二（30日）更新。

巴黎奧運羽毛球男、女單最多各有38個名額，如每個國家或地區有多於1名運動員排前16位，即可派兩人出戰，否則最多只能有1人入圍。雙打項目則各有16席，如每個國家或地區有多於1對組合排前8位，即可派兩對組合出戰，否則只能有1對組合入圍。

李卓耀將首戰奧運。（Getty Images）

港隊在男單憑奧運排名第15位的李卓耀取得資格，是這位27歲的「香港一哥」首度出戰奧運；東京奧運港隊代表伍家朗則因未能取得足夠積分，只排第27位，他早前已確定緣盡今屆奧運，並在社交平台發長文、感謝球迷及「haters」。

女單方面，盧善恩最終奧運排名第46位，在扣除重複獲得資格的國家或地區後，年僅21歲的她以第24名入圍，同樣將第一次踏上奧運舞台。

21歲的盧善恩會出戰奧運女單項目。（香港羽毛球總會）

至於雙打項目，女雙的楊霈霖／楊雅婷雖奧運排名第20位，在扣除重複獲得資格的國家或地區後，她們以第12位入圍，兩人均是首次征奧。

楊雅婷/楊霈霖於杭州亞運打入女雙八強。（資料圖片／袁志浩攝）

最後，混雙的鄧俊文／謝影雪奧運排名第8位，由於中國已有兩對組合憑首兩位入圍，扣除同樣來自中國的蔣振邦／魏雅欣後，「鄧謝配」以第7名取得入場券。

這次是鄧俊文第二度出戰奧運，「鄧謝配」於2020東京奧運曾合作打入混雙四強，惟最終與獎牌擦身而過。而謝影雪則已於2012及2016奧運與拍檔潘樂恩出戰女雙，今次是她第四度參與奧運，成為「四朝元老」。

鄧俊文和謝影雪曾於東京奧運打入混雙四強。（資料圖片／Getty Images）

獲巴黎奧運資格的羽毛球港隊成員

男單：李卓耀

女單：盧善恩

女雙：楊霈霖／楊雅婷

混雙：鄧俊文／謝影雪

