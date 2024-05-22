英超｜普捷天奴離開車路士　臨別贈言：球隊處於有利位置繼續前進

車路士在當地時間昨（21日）晚透過官網宣布，領隊普捷天奴離開球隊，包括他兒子在內的4名助教亦一同離職。52歲的普捷天奴去年夏天接掌車路士，表現漸入佳境，季尾聯賽五連勝，助車路士攀升至英超第六名，另外他帶領球隊打入聯賽盃決賽得亞軍，而在足總盃亦殺入四強。



在車路士的聲明中，普捷天奴說：「感謝車路士班主及體育總監，令我有機會成為這間球會歷史的一部分。球會現在處於有利位置，在未來幾年可以在英超及歐洲賽繼續前進。」

普捷天奴的大兒子施巴斯坦連奴（Sebastiano Pochettino）與另外3名助教亦會一同離開車路士。

車路士兩位體育總監史超活（Laurence Stewart）及雲斯坦利（Paul Winstanley）表示：「代表車路士所有人，我們感謝普捷天奴今季的付出。我們歡迎他隨時回到史丹福橋，祝願他未來教練生涯一切順利。」

普捷天奴是車路士近5年第6位正式領隊，上季車路士本身由杜慈執教，杜慈下台後改由樸達接手，但樸達在季中亦被炒，要由林柏特暫代帥位至季尾，再在去年夏天由普捷天奴接掌帥印。

根據車路士聲明的字眼，雙方是協議下和平分手。《BBC》透露，普捷天奴與高層討論後，認為離職是正確的決定，雙方在非常友好的情況下分手。

在接任人方面，車路士希望尋找一位年輕的主帥，目前賦閒的兩位前領隊摩連奴及杜慈並不在考慮之列。《BBC》亦透露，車路士對葉士域治領隊麥堅拿、士砵亭教練阿莫林及般尼領隊高柏尼感興趣，而英冠應屆冠軍李斯特城主帥馬利斯卡並非車路士的目標。