英超｜車路士曾淪笑柄季尾爆發獲歐戰資格　普捷天奴卻去向未明

英超告一段落，不少球迷聚焦在曼城與阿仙奴爭標上；又或是高普告別利物浦，豪門之一的車路士彷彿無人問津，「車仔」今季曾淪為笑柄，季尾及時「爆Seed」殺上第6位，很大機會獲得來季歐霸入場券。不過，車路士仍存在不少未知數，包括領隊普捷天奴來季是否留任。



車路士季尾突然爆發。（路透社）

車路士被美國班主托德波里（Todd Boehly）收購後，在轉會市場上大灑金錢，已成為新聞頭條的常客。根據轉會網站《transfermarkt》統計，車路士現時陣容身價排英超第3，僅落後於曼城及阿仙奴，但成績與支出實在不成正比。

自上季中開始，車路士便經常徘徊中游，即使換帥後情況仍未有太大改善，今季亦大部分時間在第9至11位上落，常被取笑不論勝、和還是輸，排名也不會改變。

車路士今季大部分時間都排在積分榜9至11位。（英超官網截圖）

翻查「藍軍」最近戰績，他們自4月28日與阿士東維拉以2：2打成平手後，便迎來5連勝，英國《天空體育》指領隊普捷天奴聽到後立刻更正：「是5場半。」對維拉一役，他們先在上半場失兩球，換邊之後再將比數扳平，然後一路連勝至球季結束。

那箇中最大改變是什麼？答案有點諷刺——沒有了安素費南迪斯。

去年冬窗「標王」，缺陣後車路士反而表現大勇。（Getty Images）

不管原因是否如此，但從「結果論」來看，這名阿根廷中場在4月尾以0：5遭阿仙奴大炒後，因傷一直缺席至今，之後的6場比賽，車路士便取得5勝1和戰績。

在此之前，車路士4-2-3-1的雙防中固定由安素費南迪斯及卡些度兩大「標王」披甲，前者受傷後便由干拿加歷查頂上。這個無奈之舉，卻似乎成為卡些度爆發契機。這6場比賽，除對白禮頓一役表現較差外，其餘幾場他都踢出水準，防守出色之餘，更貢獻1入球2助攻，此前29場，他沒有入球且只交出1次助攻。

煞科戰，卡些度（中）為球隊先開紀錄，亦是他加盟車路士的英超第一球。（Getty Images）

以1.2億歐元身價加盟的安素，「收咧」後球隊戰績不降反升，即使其表現一直受球迷認可，但這當中出了什麼問題，他本人與領隊普捷天奴應該好好審視。

季尾這次5連勝，讓車路士從中游衝上來以第6名完季，獲來季歐洲賽席位，至於是歐霸還是歐協聯，則要視乎曼城與曼聯的足總盃賽果，若曼城勝則踢歐霸，若曼聯勝則踢歐協聯。

這個結果或會讓一些已經灰心的車路士球迷感到驚喜，但對花費不少金錢的班主來說未必如此。普捷天奴賽後指自己仍有可能被炒：「我不知道這會否發生，我唯一能說的，就是托德波里周五邀請了我共進晚餐，那是一頓很美好的晚餐。」

《天空體育》提到，單計2024年的話，車路士的戰績排名英超第4，期間只輸3場，其中2場是面對利物浦及阿仙奴。可以見到這支球會戰績正在復甦，來季預計數名長期缺陣的傷兵亦能重新披甲，這個時候卻未能保證領隊帥位。即使普捷天奴本人笑容滿面，似乎十分樂觀，但某程度亦證明，車路士現今的管理仍然混亂。