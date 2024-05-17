英超煞科有乜爭｜曼城阿仙奴爭標以外　車路士追趕熱刺小心紐卡素

23/24球季英超將於5月19日煞科，英超煞科日有什麼看點？最受關注的肯定是英超冠軍之爭，榜首曼城及阿仙奴要鬥到最後一輪。歐霸席位方面，車路士有可能超越熱刺上第五位，而紐卡素亦有超越車路士上第六位的機會，至於曼聯則只有數字上的可能上到第六名。護級方面，尾三的盧頓亦只餘數字上的可能留級。煞科日10場英超比賽同時在香港時間周日晚上11時開賽。



曼城阿仙奴之間，誰會是今季英超冠軍？（Getty Images）

【爭標組】曼城、阿仙奴

已算得上煞科日最有懸念的爭逐，曼城在榜首領先阿仙奴兩分握有主導權。

曼城及阿仙奴的分數形勢。（英超官網截圖）

曼城（主場vs韋斯咸）：目前37戰88分排榜首，領先次席的阿仙奴兩分，只要煞科日擊敗韋斯咸便贏得英超冠軍；若曼城失分但同時阿仙奴未能贏波，曼城亦能夠鎖定冠軍捧盃。

阿仙奴（主場vs愛華頓）：目前37戰86分排第二位，落後榜首曼城兩分。如果阿仙奴要爭冠，必須符合兩個條件：一，阿仙奴必須擊敗愛華頓全取3分；二，曼城不能擊敗韋斯咸。

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近況大勇的車路士，能否威脅到熱刺的第五位？（Getty Images）

【歐霸資格組】熱刺、車路士、紐卡素、曼聯

歐聯資格大局已定，4個席位屬於曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉。暫時歐霸及歐協聯席位還未有定局。

熱刺、車路士、紐卡素及曼聯的分數形勢。（英超官網截圖）

以目前歐洲賽資格分配形勢，英超第五位及足總盃冠軍將獲得歐霸席位，第六位則獲得歐協聯席位。由於聯賽盃冠軍利物浦已獲歐聯資格，所以屬於聯賽盃冠軍的歐協聯席位給予聯賽排名最高但沒有歐聯及歐霸資格的球隊。

若曼城贏得足總盃冠軍，由於曼城已獲歐聯資格，所以屬於足總盃冠軍的歐霸資格會給予英超第六名（不是給予足總盃亞軍），歐協聯席位給予英超第七名。

若果曼聯贏得足總盃冠軍，曼聯將憑足總盃冠軍的身分獲得歐霸資格，會跟英超第五名的球隊一起出戰下屆歐霸，而歐協聯資格則給予英超第六名。若果曼聯排第六名，歐協聯席位就會給予英超第七名。

熱刺（作客vs錫菲聯）：37戰得63分現排第五名，得失球為+10，只要在煞科日對錫菲聯保持不敗，便可鎖定第五名，獲得歐霸資格。熱刺領先第六位的車路士3分，但得失球不如對方，若果熱刺煞科日不敵包尾的錫菲聯同時車路士贏波，熱刺就會失去第五名。

車路士（主場vs般尼茅夫）：37戰得60分排第六名，得失球為+13，只要煞科日對般尼茅夫保持不敗，便可入前六名。若果車路士贏了般尼茅夫同時熱刺不敵錫菲聯，他們更可以升上第五名，獲得歐霸資格。車路士目前領先第七位的紐卡素3分但得失球不如對方，若果車路士不敵般尼茅夫同時紐卡素贏波，他們將失去第六名，被紐卡素取代。

曼聯應該將歐洲賽希望放在足總盃決賽。（Getty Images）

紐卡素（作客vs賓福特）：37戰得57分排第七名，得失球為+21，落後第六位的車路士3分，但「喜鵲」得失球遠好過車路士。若果紐卡素想升上第六位，煞科日必須擊敗賓福特並寄望車路士輸波。紐卡素目前與曼聯同得57分，以非常大的較佳得失球差距力壓曼聯，所以在正常情況下，只要紐卡素擊敗賓福特，便可至少穩住聯賽第七名。

曼聯（作客vs白禮頓）：37戰得57分排第八名，得失球為頗差的-3。曼聯仍有數字上打入前六名的可能，但要滿足幾個條件，首先要第六名的車路士輸波，之後要第七名的紐卡素不勝，最後要曼聯極誇張比數大勝白禮頓（或車路士以極誇張比數落敗），令曼聯可以在分數上追平車路士並以得失球壓倒對方。目前車路士（+13）在得失球領先曼聯（-3）16球。由於曼聯得失球亦遠差過同分的紐卡素，如果曼聯想上升一位至第七名，則要寄望紐卡素失分。換句話說，曼聯想靠聯賽排名前六踢歐霸的可能微乎其微，不如博足總盃決賽更實際。

【護級組】諾定咸森林、盧頓

森林及盧頓的分數形勢。（英超官網截圖）

尾二的般尼及包尾的錫菲聯已經肯定降班。盧頓只有數字上的可能護到級，所以森林基本也說得上為護級成功。

諾定咸森林（作客vs般尼）：37戰29分排第17位，得失球為-19，只要煞科日對篤定降班的般尼不敗，便肯定護級成功。就算輸波，由於森林在得失球的優勢極大，除非盧頓以極誇張比數大勝（或森林以極誇張比數大敗），否則森林都可以保住尾四留級。

盧頓（主場vs富咸）：37戰26分排第18位，得失為-31，落後森林3分，只有數字上的可能護級成功。他們要贏富咸，並寄望森林輸波，才能追至與森林同分鬥得失球，目前盧頓（-31）在得失球落後森林（-19）12球，若果森林輸0：2，盧頓都要大勝富咸10：0才能護級。