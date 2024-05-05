英超︱車路士大炒韋斯咸暫壓曼聯升上第七　維拉作客0：1負白禮頓

英超周日早場倫敦打吡，車路士主場對韋斯咸踢得出乎意料地輕鬆，半場領先三球，下半場甫開賽不久已拉開至四球，完場前尼高拉斯積遜射入今場個人第二球，終以5：0大勝一場。雙方的距離，多少有賴車路士一方門楣，查洛保雲不幸地上下半場合共三次中楣，韋斯咸連破蛋也不能。

兩軍領隊普捷天奴和莫耶斯近期均傳出帥位不穩，當中盛傳與前西班牙主帥盧柏迪古「好事近」的韋斯咸，全軍踢來患得患失，終被大炒一場。



車路士踢出爭氣一仗，5：0大勝韋斯咸。(Getty Images)

賽前雙方距離只差兩分，甫開賽車路士已搶攻，15分鐘馬度基右路傳中，尼高拉斯積遜與韋斯咸守將爭持，皮球踢出不遠，高爾彭馬趕到快腳射入。韋斯咸隨即有機會扳平，查洛保雲頭槌攻門卻頂中楣。

韋斯咸未能扳平，之後車路士攻勢一面倒，30分鐘馬度基前場接應時控甩腳，皮球彈高之下，輪到另一中場干拿加歷查趕到，起腳勁射破網拉開至2：0。36分鐘，車路士把握角球機會，中堅堤亞高施華頭槌二傳，無人看管的馬度基門前頭槌輕輕一點得手，比數改寫成3：0。

兩分鐘後車路士有機會擴大比數，卻輪到干拿加歷查射門中楣；44分鐘韋斯咸有另一次破蛋良機，查洛保雲車身施射，皮球又一次中楣彈出。

半場車路士已三球在手，韋斯咸主帥莫耶斯眉頭深鎖，半場以禾特普斯入替艾臣艾華利斯，下半場嘗試反撲，未能博得入球之餘，反而再輸一球。右閘查洛巴一記精準直線長傳，48分鐘尼高拉斯積遜接應射入。

查洛保雲下半場腳風繼續不順，78分鐘起腳射門稍為省中車路士中堅巴特亞舒尼後，又一次中楣，今場竟上演中楣「帽子戲法」。韋斯咸又一次錯失入球良機，輪到車路士反擊，中場卡些度直線劏穿韋斯咸防線，尼高拉斯積遜再次突破越位起腳射入，個人梅開二度為車路士奠定5：0勝果。

車路士一周內連勝熱刺和韋斯咸兩大倫敦同市球會，賽後以35戰累積54分，憑得失球差力壓曼聯，升上第七位。少踢一場的曼聯，周一深夜才作客水晶宮。

正與熱刺第四位歐聯資格的阿士東維拉，作客0：1不敵白禮頓，36戰仍以67分排第四。英超聯賽三連敗的熱刺，周日作客利物浦前以34戰60分守在第五位。

英超周日賽果

車路士 5：0 韋斯咸

白禮頓 1：0 阿士東維拉



英超周六賽果

阿仙奴 3：0 般尼茅夫

賓福特 0：0 富 咸

般 尼 1：4 紐卡素

錫菲聯 3：0 諾定咸森林

曼 城 3：0 狼 隊

