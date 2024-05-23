歐霸｜利華古遜全季不敗兼三冠王斷纜　沙比阿朗素：落敗但仍自豪

今季51場不敗的利華古遜，衝擊「三冠王」的好夢被阿特蘭大一手打破，曾效力富咸的陸文（Ademola Lookman）連中三元，利華古遜在歐霸盃決賽吞3蛋落敗，錄得近一年來首場敗仗。

不敗金身及三冠王斷纜，利華古遜主帥沙比阿朗素只好無奈接受現實，他坦言優勝劣敗，但對麾下今季創下的佳績感自豪。



利華古遜今季無人能擋，歐霸盃決賽對阿特蘭大前51場不敗，並向三冠王邁進。開賽12分鐘，阿特蘭大的陸文楔位撞射破網，這名翼鋒其後禁區頂扣過格列沙加起腳再下一城，26分鐘梅開二度，似乎與利華古遜的劇本大有出入。

阿特蘭大的陸文成為奪冠最大功臣，一手打破利華古遜的金身。（路透社）

利華古遜今季曾多次落後兩球下追平﹑甚至逆轉，「藥廠」遲遲未能取得入球，直至75分鐘，陸文禁區內插花後左腳勁射破網，大演帽子戲法，同時以一己之力打破利華古遜的金身，最終以0：3落敗，各大賽事第52場才錄得首場敗仗。

（路透社）

「很失望，但阿特蘭大表現比我們好，他們值得這個冠軍。」利華古遜主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）賽後直言優勝劣敗，他大讚阿特蘭大在戰術部署及個人發揮，也在利華古遜之上，「我們必須從今仗中學習」。

自上年5月27日在德甲不敵波琴後，利華古遜錄得驚人的51場不敗，至今終於來到斷纜的一天，沙比難免失望，但依然為麾下的表現感自豪，「失落冠軍當然失望，但我們今季創下51場不敗，來到第52場終於落敗，這就是足球，你不能贏盡一切，無論今日賽果如何，我依然為球隊今季的表現感十分自豪。」

即使三冠王夢碎，利華古遜仍然有機會衝擊本土雙冠，周六（25日）深夜的德國盃決賽鬥凱沙羅頓，阿朗素指德國盃如今變得更重要。