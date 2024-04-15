利華古遜德甲封王｜120年前誕生的藥廠球隊　不受傳統規限終成功

利華古遜勇奪德甲冠軍，一破近十年德甲遭拜仁慕尼黑壟斷、被戲謔為「拜超」的局面。然而他們打破的，不僅是拜仁統治的局面，也是自15年前的禾夫斯堡之後，第二間不受「50+1」限制而奪冠的球會。

「50+1」代表着德國足球由球迷主導的傳統價值，也被視為不可逾越的紅線，而利華古遜雖是拜耳藥廠「廠隊」，是現存兩個不受規限的特例之一，卻不像近年另一由外資把持的球會RB萊比錫般人人喊打，到底是什麼原因？



淺談「50+1」

德甲的「50+1」政策，相信很多球迷都曾聽聞——這根德國足球的歷史不無關係，直到1998年為止，德國球會大多都是非牟利機構，禁止私人持有，而且文化上，德國足球也相當重視球迷參與、球會應當屬於球迷的意念，不可撼動。

到1998年，「50+1」便應運而生，到今時今日，德甲球會許多都是有限公司或股份有限公司，底線是——球會的「會員協」需保留絕大多數決策權。德甲官網列明，這個規則是確保每間球會的會員都持有至少「50%投票權」再「加1票」，意味會員才是球會的主要決策者，也意味球迷有球會營運方向的最終決定權，說到底，防範球會被外來投資者操控。在現行德國足球聯賽的規例下，若不遵從「50+1」，便不能參加德甲和德乙。

德國球迷對於「50+1」極為重視。（Getty Images）

「50+1」的兩大例外：利華古遜和禾夫斯堡

不過在這規例之下，現行有兩大例外——被稱為「廠隊」的利華古遜和禾夫斯堡，兩間球會分別由拜耳藥廠和福士汽車集團擁有，能不受「50+1」限制，全因他們由企業支持的背景源遠流長，德國足球聯賽會（DFL）曾有規例，若企業或個人能證明已連續20年為球會提供穩定、無間斷的財政支持，便可申請豁免，但近年遭德國聯邦企業聯合管理局調查，這豁免條款或有不公，最終DFL決定保留「50+1」、但往後不會再有豁免。

拜耳藥廠和福士汽車這些企業本身與民生關係相當緊密、建成了社區甚至整個城市，球隊本身也是源於圍繞企業而形成的社群，人文歷史極為豐厚，絕非近年球會屢屢在外地資金入主下「暴發」可比。

拜耳足球隊的首張隊照。（利華古遜官網）

以利華古遜足球隊為例，早在1904年已誕生，由170名拜耳藥廠員工聯署爭取下，獲公司支持而誕生，當年的拜耳本是名為Friedrich Bayer and Co.的顏料化工公司，1899年推出止痛藥阿士匹靈後漸漸發展成現今的製藥及化工企業。1903年，170名拜耳員工聯署，去信拜耳董事局，爭取在拜耳總部所在地利華古遜成立體育會，最終在1904年7月成立、足球隊TuS04更在1907年成為個體部門，並在1928年脫離體育會、自成一個獨立協會Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen，即現今的利華古遜，球衣的紅黑色也沿用至今，1979/80球季才首度升上德甲。

利華古遜在1979年5月12日出戰升班關鍵戰的陣容，在落後3球下追平3：3，成功首度升上德甲。（利華古遜官網）

至於禾夫斯堡，這個城市本身是為了安置福士汽車員工而在1938年建立，直至近年仍有超過一半人口是福士員工，球會本身也是源自福士員工的體育會，最後在1945年獨立成為禾夫斯堡足球會，自然也是由福士集團全資擁有。

賀芬咸也曾經脫離「50+1」，軟件公司SAP主席Dietmar Hopp曾在這間家鄉球會踢青年軍，他在商業上取得成功後，由1990年起便投資球會，助賀芬咸由一間最低組別的「鄉村球隊」一直升上德甲，甚至出資1億歐元興建新球場，終在2014年獲德甲足協開綠燈，取得賀芬咸的多數決策權，惟他在2023年稱「希望尊重50+1」，交回其投票權予球會。

為何萊比錫人人喊打 卻包容利華古遜？

隨時代演化，「50+1」遇過不少挑戰，特別是歐洲足球的商業化，最好的例子就是RB萊比錫，紅牛集團走了規例一大漏洞：他們在2009年把握德國足球聯賽系統改革，當時地區聯賽以下球隊不再受德國足協牌照規管，意味不再有「50+1」和「禁止贊助商冠名球隊」的阻礙，紅牛即收購了本身在第五級聯賽的馬克蘭施泰特，將其重新包裝成「RB萊比錫」，雖然「RB」在外界眼中明顯代表Red Bull，但紅牛解釋球隊名稱全寫為「RasenBallsport Leipzig」，即「萊比錫草地球類運動」。

RB萊比錫是最不受德甲球迷歡迎的球隊。（Getty Images）

萊比錫由誕生開始便已不受歡迎，紅牛資金的背景使他們被視為外資魔爪，其他球會不願跟他們踢友賽、廣告板和草地也遭惡意破壞。但在紅牛的投資下，萊比錫仍扶搖直上，按按照10年計劃一路升班，雖然中間也遇過法律問題挑戰，終在2016/17球季登上甲組，出戰德甲第一季，即由另一紅牛集團擁有的球會薩爾斯堡「借」來拿比基達、烏柏美簡奴等球員，惹來左手交右手之嫌。無論如何，萊比錫登上德甲首季便獲得亞軍，更曾坐上榜首，出戰德甲至今第8季，只得一季跌出過前四名，上兩季更連奪德國盃。

那麼，萊比錫是如何符合「50+1」的規條？這間球會99%的投票權的確在會員手上，但到2023年，他們的「會員」也僅有21人，而且全是紅牛員工；一般球迷並沒有渠道成為具投票權的會員。萊比錫的出現、挖起、轉會手法到現今表現，無不衝擊着德國足球的傳統價值，自然成為德國球迷最痛恨的球會。

萊比錫名義上符合50+1規例，實際上卻似乎不是如此。（Getty Images）

相較之下，利華古遜雖然不受「50+1」規限，但營運上與一眾德甲球會沒太大不同，沒有巨額轉會資金，綜觀轉會收支都頗為平衡；論薪金支出，按數據網站Capology的資料，今季的德甲薪金支出排行榜中，首三名是遙遙領先的拜仁、多蒙特和萊比錫，利華古遜僅排第4名，而年薪600萬歐元的利華中鋒柏德列舒希克（Patrik Schick）已是隊內最高薪，但在德甲薪金榜也僅排行第32，前11名悉數是拜仁慕尼黑球員，而前20中則全是拜仁、多蒙特和萊比錫球員。加上利華古遜的存在，並非單純企業以金錢堆砌的商業球隊，而是有源遠流長歷史及龐大球迷群體，與足球本身的傳統意義並無相違背。

利華古遜擁有大批忠心球迷。（Getty Images）

非「50+1」球會也曾成功卻幾乎觸礁

無可否認，獲企業支持的利華古遜及禾夫斯堡的資金來源，相較其他中下游球會更加穩定，不過也有伴隨而來的風險——以禾夫斯堡為例，他們在2008/09球季已奪得隊史唯一一次德甲錦標，當年投資不少，但在14/15賽季贏得德國盃冠軍後，緊接兩季都只能勉強透過附加賽成功護級；2015年，正是福士汽車被指違反美國的汽車排放標準，最終更承認在1100萬架汽車上裝上軟件，用以騙過排放標準測試，最終遭罰款超過300億美元。

企業支持可以是雙面刃，但大部份時間都能提供更穩定的財源。（Getty Images）

當時福士需在全球裁員3萬人，體育方面，除了需退出世界越野賽車錦標賽，也難免影響到足球隊，不僅要撤回青訓學院計劃，《德國之聲》當年報道指，禾夫斯堡在2015年出售奇雲迪布尼（以8000萬歐元轉投曼城）和比列錫（以2000萬歐元加盟國際米蘭）所得的收入，外界普遍認為全部由福士集團接收。

《德國之聲》在2016年底刊出報道時，正值RB萊比錫短暫坐上16/17球季德甲榜首，而禾夫斯堡正陷入護級泥沼，當時報道也提出：「這及時提醒了我們，企業球隊的本質到底是什麼、和德國足球50+1的價值……禾夫斯堡的情況，很直白地示範了母企在財困之下，必定不會將足球場上的事務放在優先。」可以肯定的是，「50+1」在未來一段時間仍會是德國足球的框架，而利華古遜今季的成功，也無法威脅這項傳統。