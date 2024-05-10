歐霸｜利華古遜97分鐘再絕地追平保不敗　距離完美賽季只差4場

「落敗」這個詞語，在利華古遜今季的字典中彷彿不存在。

歐霸盃4強次回合，雖然被羅馬憑兩個12碼領先，由沙比阿朗素領軍的「藥廠」末段再展後勁，對方的烏龍球先追一球，史坦尼錫在97分鐘絕地追平，利華古遜再度上演熟悉的劇本，力保49場不敗，並淘汰羅馬打入歐霸盃決賽，將與阿特蘭大爭標。



利華古遜一洗「Neverkusen」之名，德甲已經是囊中物，創會120年來首度捧走德國頂級聯賽冠軍，「藥廠」今季更有「贏到盡」的氣勢，力爭歐霸盃打入決賽，向「三冠王」邁進。

利華古遜在歐霸盃4次首回合淨勝羅馬2：0，次回合返回主場，羅馬前鋒阿斯蒙禁區內被拉跌博得12碼，柏利迪斯（Leandro Paredes）操刀中鵠，43分鐘領先1：0。換邊後，利華古遜的阿當荷路錫（Adam Hlozek）防守角球時犯手球，球證再吹12碼，羅馬同樣由柏利迪斯主射同樣得手，12碼梅開二度。若以此比數完場，兩軍總比數打成2：2，需要進入加時決勝負。

（Getty Images）

利華古遜近5場和波的入球時間（入球者）



卡拉巴克2：2利華古遜

70分鐘（華迪斯）﹑92分鐘（舒希克）



韋斯咸1：1利華古遜

89分鐘（費林邦）



多蒙特1：1利華古遜

97分鐘（史坦尼錫）



利華古遜2：2史特加

61分鐘（艾特利）﹑96分鐘（安特列治）



利華古遜2：2羅馬

82分鐘（烏龍球）﹑97分鐘（史坦尼錫）

