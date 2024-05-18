德甲｜利華古遜主場煞科戰變慶祝派對　全季不敗向三冠王邁進

34輪28勝6和，是利華古遜今季在德甲的最終成績，這間藥廠球會不單止創會120年來首度德甲奪冠，煞科戰在主場以2：1擊敗奧格斯堡，以不敗姿態完美落幕，繼續向「三冠王」邁進。



球賽未開始，利華古遜眾將早已笑得合不攏嘴。（路透社）

雖然利華古遜早已鎖定德甲冠軍，但「藥廠」上下當然希望以不敗的姿態結束今季聯賽，煞科戰在主場迎戰奧格斯堡，看台上的利華古遜球迷彷猶如舉行一場大型的慶祝派對，不少球迷舉起德甲冠軍碟的紙牌，慶祝愛隊贏冠軍。當球賽進行至19分鐘4秒時，全場球迷一同靜默，向未能親眼見證利華古遜捧盃的球迷致敬。

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科利安華迪斯﹑柏德列舒希克及格列沙加等先列後備，利華古遜藉對方門將送禮先開紀錄，奧格斯堡門將處理回傳時太慢，艾特利（Amine Adli）隨即上前施壓並截去皮球，再回傳予邦尼菲斯（Victor Okoh Boniface）送入空門，12分鐘先開紀錄。27分鐘，安特列治（Robert Andrich）門前瀟灑地後腳建功，利華古遜擴大至兩球領先。

奧格斯堡下半場由美特哥梅亞追成較接近紀錄，利華古遜其後不乏攻勢，雖然未能再添紀錄，球隊依然以2：1擊敗對手，34場28勝6和完成不敗賽季，向「三冠王」邁進。

利華古遜下半場未能改寫紀錄，依然以2：1擊敗奧格斯堡。（Getty Images）

創會120年，利華古遜終於捧起德甲冠軍碟，當眾將慶祝過後，更與球迷一同分享，將冠軍碟傳給球迷，沙比阿朗素更爬上看台一同慶祝。