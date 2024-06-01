香港仔行山丨漫遊香港仔水塘短程易走 賞湖光山色打卡宏偉水壩
撰文：雞丁暟遊天下
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香港仔水塘由香港仔上水塘和香港仔下水塘組成，水庫於1931年12月15日由時任香港總督的貝璐正式啟用，成為繼薄扶林水塘、大潭水塘和黃泥涌水塘花園之後，香港島第四個也是最後一個水庫群。1977年，水塘周圍4.23平方公里的地區被劃為香港仔郊野公園，是香港最早的郊野公園之一。
距離：3.6公里；Google時間：58 分鐘
乘地鐵到黃竹坑後轉乘4M小巴到香港仔市中心下車，然後往香港仔水塘的方向走上香港仔水塘道，一路往上爬斜路。在入口分支處，走右方的馬路，然後會見到大片草地。好快便看見「下水塘」。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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之後往「香港仔自然教育徑」方向入叢林，沿右邊走會看見分支。然後左轉香港仔上水塘的方向。沿路有指示牌往上水塘方向。向左走往水塘方向。左邊是水壩，右邊是水塘，當然兩邊都要打卡留念啦~在水壩末左側的梯級下降，再沿林蔭下的山徑走。不久便輕鬆地返回香港仔下水塘，最後沿路折返至香港仔水塘道。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】