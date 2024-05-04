東涌行山｜䃟頭村上彌勒山北脊登昂坪 飽覽機場、港珠澳大橋景色
撰文：CATT’S BLOG
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周三轉吹東風原以為天氣會涼快點，小組山線安排走一段彌勒山北脊路段，順看礦場廢置辦公室，東涌東薈城對出空地集合。
（行山日期：2024年4月10日）
早上大致多雲，日間炎熱有陽光，天氣較乾燥，與友在東涌香港地早餐後到集合點，9時30分準時起步，沿富東邨、消防局、逸東邨入侯王宮，過橋走東大古道至䃟頭村，入村至協進會辦事處附近轉入小徑至登山口，沿山徑直上至百多米山頭，昔日鎢礦場辦公室，原以為天氣會涼快點，怎知今日陽光猛照，上山路頗直加上冇樹遮擋都辛苦，辦公室旁還有儲水池及廚房，但已破爛不堪。
探廢後沿林路再上，到四百多米山頭，有分岔路，右邊下探昔日鎢石礦場，隊友走了一段路，方知有山泥傾瀉將路封了，下不得唯有原路折返四百多米山頭再向上走至大石坡旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後再上一小段到達5百多米西蓮花山，下山到昂坪轉車站，再經郊遊徑返回昂坪市集搭巴士回東涌，今日走約10公里，四個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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