粉嶺行山｜鶴藪郊遊徑啱晒親子郊遊　登觀景台賞新界東北廣闊風光

鶴藪村位於八仙嶺郊野公園西北邊緣，建村四百年，村內兩大氏族劉氏和鄧氏均源自沙頭角。 相傳張保仔的部下曾藏珠寶於此，故稱為「珠藪（粵音「手」或「鬥」）」，藪是聚集之意，即巢或窩；又因山巒環抱，常有烏鶴覓食，美其名而稱鶴，兩字合併，稱為鶴藪。

距離：2.2公里；Google時間：37分鐘



在粉嶺鐵路站外乘小巴52B（往鶴藪），但很多人排隊，我們也排了差不多30至40分鐘，建議人多可以乘綠的（約60-70元），在鶴藪燒烤場或停車場（並非鶴藪營地）下車。*52B總站在鶴藪圍，過咗流水響要在燒烤場下車，否則要行回頭*

在鶴藪郊遊徑開始，行幾步就轉左上山。先走一小段樓梯才上到山頂。不久就到達觀景台。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後沿右面山路下行。其後會經過一個高塔。下山後轉右沿石屎路便可以出番鶴藪道。沿路都是農地。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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