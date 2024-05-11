港島行山｜黃泥涌水塘公園起步上渣甸山　一覽維港兩岸景色

渣甸山（英語：Jardine's Lookout）位於灣仔區東南部，大坑以南一帶，海拔433米。19世紀渣甸洋行在此處設立瞭望台指揮其商船出入維多利亞港，因此該山直接以「Jardine's Lookout」命名（即「渣甸洋行的瞭望台」之意），而中文名稱則定為「渣甸山」。山頂上設有觀景台，山腰仍有多處戰時炮台、機槍堡及營房的遺跡。

距離：3.2公里；Google時間：1小時1分鐘



在中環交易廣場乘6號巴士到黃泥涌水塘公園下車，然後沿大潭水塘道上行至陽明山莊。在山莊對面的港島徑樓牌一直攀上渣甸山，接著都是單程路。中段沒有分支線。樓梯一段接一段，終於到達標高柱啦！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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之後便緩緩下山。到了後段第一個分支必須轉左離開。此處須左轉沿渣甸北引水道離開，否則會登上小馬山；及後在右方梯級下走至馬路，在支路（即金督馳馬徑）續左走，最後行走至畢拉山道111號乘小巴離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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