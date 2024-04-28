西貢行山｜北潭凹漫步赤徑看海景　親子短途郊遊靚景又易行

赤徑至鹹田灣大浪西灣這段路屬於「麥理浩徑二段」，而赤徑行山路線除了是熱門露營地點、短途郊遊的好去處外，亦是多條行山路線的必經之地，沿途是一覽無遺的河（海）岸景色，約2小時左右就可行完成。

距離：5.5公里；Google時間：1小時25分鐘



乘巴士在北潭凹站下車，過對面馬路到北潭凹公廁旁的麥理浩徑入口起步。基本上沿路只有一個分支，先往「鹹田」方向走。簡單易行。去到第1個小碼頭當然要打卡。碼頭旁邊有一片紅樹林。潮退時可以在石灘上打卡。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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如果不想走回頭路可以在赤徑碼頭搭船離開，但今次我們會返回剛才的分支往黃石碼頭方向走。不久會到達土瓜坪，在下圖中可以兩條路也可以走。之後會遇上最後一個分支，右面往黃石碼頭，而今次我們會選左面往「屋頭」巴士站，但需要上斜路，若想輕鬆一點可以往右走。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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