霍啟山：傑志暑假邀外隊訪港　足總精簡架構　取消行政總裁一職

港超聯今季曲終人散，由理文贏得聯賽錦標，神射手獎則由安尼亞（理文）與巴科爾（東方）以17個入球平分。

大埔煞科日贏波升上次席，是繼2018/19年度（冠軍）後的最佳成績；東方則奪季，然而若東方在周六（6月1日）擊敗深水埗高舉足總盃，仍可來季出戰「亞冠2」外圍賽。



理文贏得今屆港超聯冠軍。（袁志浩攝）

下季或推U22聯賽

足總主席霍啟山煞科日擔任港超冠軍的頒獎嘉賓，他同時是香港U23班主，惟球會在季後將散班，「（球會）已階段性完成任務，很開心能『出產』球員到其他港超隊、甚至中甲」。

霍啟山表示足總與技術總監莫寧（John MORLING）已檢視當今青訓計劃，正構思成立U22聯賽，「年輕球員最重要是落場機會，U22聯賽會針對這個問題，這是未來青訓的重要部份，一定幫到香港足球發展」。他補充，足總正與港超聯賽會討論，隊數等細節仍有待落實。

足總主席霍啟山。（袁志浩攝）

傑志暑假邀外隊訪港

另外，足總早前公布董事局接受行政總裁譚秋朗呈辭，後者即日離職。霍啟山稱，足總希望精簡、重組架構，因此未來不再設行政總裁，並恢復總幹事一職，「想投放更多資源去發展足球及支持港隊」。

至於早前西班牙傳媒報道，西甲球會馬德里體育會計劃於8月訪港踢熱身賽，霍啟山指傑志已「入紙」在暑假邀請外隊訪港，但沒有正面回應該隊是否馬體會。在經過年初美斯訪港風波後，他稱足總會有更多自行主辦的球賽，今次亦會配合傑志，並歡迎對方的申請。