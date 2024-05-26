黃洋給球迷的話：是時候退役了　對傑志從一而終如《First Love》

黃洋想跟大家說一件事。

完成今天港超聯煞科戰後，已離開家鄉上海16年的他，感覺是時候退役了。

「人生隨時要做選擇，現在有更值得的事待我去做，就是照顧家人。」

這些年間的故事與感受，他娓娓道來。

影片拍攝及製作：楊宇翹、陳智康



從理工大學畢業後，黃洋2011年於傑志正式出道。他一直跟傳媒說，踢職業的最大「功臣」是推薦他試腳的大學隊友李靈峰，以及賞識自己的時任教練朱志光。

「大哥」笑言，自己最近才得知更多「內幕」：「原來Ken哥（傑志會長伍健）看過我的大專比賽，跟朱sir說待我畢業就要簽我，多謝他睇中我，給我機會在傑志開始職業生涯。」

黃洋第一位要多謝的人，是傑志會長伍健。（資料圖片）

超現實的生涯開首 贏盡一切榮譽

從大專生突然變成職業球員，當年28歲的黃洋，對球圈的一切十分生疏。開季前，他反覆閱讀球會宣傳單張「做功課」，方便見面時第一眼就認得隊友，那張2010/11年球季在港會主場捧盃的經典照片是其中之一，「邊看邊幻想自己在這支剛拿完聯賽冠軍的球隊中，該如何生存、適應，那時有少少焦慮」。

幸好隊友溫暖的歡迎讓他很快適應過來，那時傑志仍會在青衣東北公園練習，黃洋記得在途中遇上曾至孝、曾錦濤、顏樂楓等人，獲邀一同乘的士前往球場；季初到西班牙集訓，他沿用大專時「單人匹馬」的踢法撞板，獲隊長盧均宜與朱兆基用心指導。

黃洋在職業生涯第二個球季即當選「香港足球先生」。（HKFA）

職業生涯的首兩季，對黃洋來說是超現實的——地標戰已在英超亞洲錦標賽鬥車路士，下半季便入選港足；「藍鳥」該季成為三冠王，他翌季更當選香港足球先生，在短時間內已完成不少本地球員的夢想。

「當時很享受，想表現自己爭取點什麼，很喜歡自己那種態度與踢波風格。第一次因為奪得錦標而開心興奮，之後即使再贏，也沒有最初那份激情。」

隨着時間而變的情感，不止於此。

舊照片中的傑志中心仍在改建，隨着球會規模愈大，黃洋的感受亦有變化。（資料圖片／高仲明攝）

傑志與初衷 像是First Love的愛情

傑志自家基地於2015年7月啟用，在黃洋眼中，這無疑是球會邁向專業、成為班霸的里程碑，但球員與職員的關係，卻好像沒過往那麼緊密。

「舊時每次到球會在灣仔的辦公室，都會見到話事人，會有互動、傾偈；現在行政與足球完全分開，辦公室在一樓時還會間中入內，但搬到二樓後，加上要拍卡，與高層、同事更難遇見。」

黃洋很少隨大夥人到新健身室熱身，他想提醒自己當日是如何走過來，對他而言也是一份安全感。（資料圖片）

即使球會有新落成的運動醫學中心，大哥仍堅持留在更衣室內獨自熱身；就算有球隊管理（kitman）「照顧」球靴，他選擇自己負責；球會提供儲物櫃，他依然會揹背囊把裝備拿回家，再原封不動帶返中心。

不要看大哥外表是個硬漢，內心卻是藏着你意想不到的柔情。他這樣做，是要借助這些習慣，提醒自己是如何由零開始，勿忘初衷，「讓自己重拾那一種狀態，也告訴自己要好好珍惜這些得來不易的東西」。

黃洋收藏了自己歷季的球員通行證，足證他有多重視其傑志生涯。（資料圖片／高仲明攝）

季初傑志為準備主場歌單，把選歌責任交到球員身上，大哥所選的是宇多田光的《First Love》。「雖然這是情歌，但每當我遇上困難，聽這首歌就會想起自己最初對足球的感情，提自己去享受、做到無悔就OK。」

很中二病是吧？他根本沒在意歌詞，只是聽旋律就有感覺，「球員跟球會的關係，也有點像拍拖，必須好好經營，只有證明自己能力，才會被需要」。

黃洋從一而終，堅定地選擇了傑志。（資料圖片／高仲明攝）

在傑志這間大球會效力多年，黃洋很清楚職業足球有多現實，每季舊將去、新兵來，昔日在更衣室坐在身旁的艾力士、唐建文逐一離開，只剩下同是國援的王振鵬。

儘管今季初球會開操，黃洋從記者口中方得知自己成為球員兼教練；亦有機會外借離隊增加上陣時間、爭取入選港足亞洲盃名單，他還是從一而終。

「踢亞洲盃是一個禮物，相比借出去、穿其他球會波衫，在傑志退役、但可能無緣亞洲盃，我選了傑志。」

「留在傑志是一個信仰，很難放低。」

「對球會忠誠很重要，當你覺得一直被球會肯定與需要，便不會因為更多機會或人工而選擇離開。當我感受到球會不再需要我，或有更好的選擇去取代我，我就會自然離開。所以至今每一季、每一日，我都在向球會證明我值得留低，值得在這裏掛靴。」

黃洋近年上陣次數大減，但仍以隊長身份上台捧盃，他曾婉拒、認為艾里奧值得一次自己捧盃的機會，惟終被對方與球隊職員說服。（資料圖片／林靄怡攝）

不必記住我 「呢條友真係好彩」

職業生涯只穿起這件天藍色的球衣，是黃洋的情意結。然而自從在傑志同樣披甲超過250次的老戰友盧均宜、林嘉緯2018年轉會，他早已為自己離開的一天做好心理準備。

「我認為不會太激動。只要記得自己來自什麼地方，你就會很坦然地接受結局。」

「如果你問我來自哪裏，我不會說效力傑志13年或為港隊上陣71場。我來自聯校運動中心，那是我來港第一次練波的地方。」

「我一直都覺得在香港這十幾年的生活很不真實，像一直在發夢，每次回到上海，都覺得那裏才是我生活的地方。如果當年有人叫我寫一個未來十年在香港的劇本，我也沒有膽這樣寫，現在的一切都超出預期，也完成了踢到40歲的目標，是個happy ending。」

黃洋傑志生涯回顧：（按圖放大）

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無憾了，每個紀錄、數據、年份，大哥其實都記得很清楚。成就他可以帶走，但與香港、傑志建立的人與情，只能不捨告別。

「雖然我跟球迷會保持一定距離，但每次吹水、傾偈，我都當他們是朋友。我們因為鐘意足球而聚首，我負責比賽，球迷負責打氣，希望我掛靴之後，都可以跟他們成為朋友，與他們一起看傑志比賽。」

「我無形中已留下一點什麼，所以不需要大家記住我，正如我剛來香港時，也是沒有人認識的，誰想到我離開時，能帶走這麼多，已經賺了好多。」

「希望大家提起我時會說：『呢條友真係好彩。』」