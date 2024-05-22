足總接受CEO譚秋朗請辭 上任三年爭議不斷 曾被前董事恐嚇
撰文：袁志浩
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足總今日宣布，董事局接納行政總裁譚秋朗請辭，「而其聘用條款將於本年8月下旬終結。」
足總表示，由即日起，足總行政總裁職務會由副總幹事兼裁判總監張炎有署任，直至合適人選上任，足總在聲明中感謝譚秋朗於過去3年的服務。
譚秋朗於2021年5月上任，他欠缺足球或體育管理背景，履新後即傳出足總內部出現多番人事變動。
他一度被前董事曾王琬琪寄送含有溪錢、紙紮物品、動物殘肢等包裹恐嚇；也被人力資源部前女主管指控性別及殘疾歧視。而今季初，譚秋朗也因編排賽程問題，引來港超聯球會的意見，終在今季接近完結之前宣布離任。
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