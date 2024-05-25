香港U23散班　由足總主席霍啟山創立　三季港超「全華班」僅兩勝

港超聯球會香港U23將於今季後退出港超，三季旅程迎來終點。



有傳媒今日報道，香港U23完季後散班，《01體育》向球會領隊巫栢年查詢，獲證實相關消息。

香港U23自2021/22年度球季由霍啟山創立，當時表明會營運至少三季，他隨後當選足總主席。球隊該季「空降」參與港超，打着「培養年青球員」的旗號，拒羅致外援、以全本地球員人腳應戰，除數名相對有經驗球員，其餘全是23歲或以下小將。

霍啟山2021年創立香港U23，他隨後當選足總主席。（袁志浩攝）

香港U23過去兩季未曾在聯賽取勝，更最多單場失掉10球，只能以包尾完成聯賽；雖然今季情況稍有改善，先後擊敗晉峰與均業北區，也成功擺脫榜尾，但失球數仍是港超之冠。

香港U23成立至今在三季聯賽中只獲兩勝，均是在今季取得。（資料圖片）

香港U23首季效力球員包括謝家榮與黃威，均是港隊成員之一；前球員如黃浩然、林樂賢、龐焯熙，現都效力其他港超球隊。現時隊中成員劉家喬與鄭進泓，亦是杭州亞運港隊成員。

香港U23今季暫排港超聯賽榜第10。（香港超級聯賽Facebook）

不過，守門員雲天樂早前曾在社交網絡撰長文，分享自己的絕望與無力感，質問即使小將獲得大量上陣時間，不斷落敗對成長及心理是否健康，形容球隊如中一生考DSE，更稱現況是「摧毀夢想，磨滅意志」。

據了解，足總董事會於周三（22日）決定球隊散班，而香港U23最後一戰是下周日（26日）港超煞科戰會對大埔。