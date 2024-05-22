足球｜傳馬德里體育會8月訪港踢友賽　除基沙文還有哪些球星？

西班牙媒體報道，西甲球會馬德里體育會今夏將會訪港，作為季前熱身賽訪華之旅的一部份。



西班牙媒體Relevo早前報道，今季在西甲排第4的馬德里體育會，今夏將會訪華上演熱身賽之旅，準備8月中展開的西甲球季，料會在8月初先到訪香港，再轉赴內地，最後一站是回到歐洲的瑞典，預料來港期間與香港球會合演熱身賽。

港超球會之中，傑志在疫情前一直積極舉辦表演賽，包括2019年邀得曼城來港、2017年也與熱刺合演表演賽，此前尚有巴黎聖日耳門、曼聯等等。

馬德里體育會有傳在今年8月訪港。（Getty Images）

上一次有外隊訪港，則是今年2月國際邁亞密對來港對香港隊，當時美斯沒有上陣引起掀然大波、更上升到政治層面。

馬德里體育會陣中的知名球星，最大名當數基沙文，這名法國國腳早年曾被視為未來的世界級巨星，惜在2019年轉會巴塞隆拿後無甚表現，兩年後便返回馬體會；另外，阿根廷中場迪保羅也因在2022年隨美斯奪得世界盃冠軍而聞名，許多球迷都戲稱這名悍將是「美斯保鑣」。

馬體會隊長高基則是著名的「One Club Man」，由青年軍開始只踢馬體會，至今已24年；後衛艾斯派古達和前鋒艾華路莫拉達都效力過車路士，迪比則曾在曼聯落班。此外，已執教多年的主帥施蒙尼也相當矚目。

基沙文（右一）和迪保羅（右二）都為球迷熟悉。（Getty Images）

不過馬體會是否能齊人訪港仍是未知之數，賽期雖然在歐洲國盃結束後約3星期才上演，但仍要視乎屆時球員的歸隊情況和傷病；另外，賽期亦很大可能與巴黎奧運足球賽重疊，而基沙文也曾表明希望能參加在主場舉行的奧運會，儘管有傳馬體會不願意讓他參賽，不過結果難料。