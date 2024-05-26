黃洋退役不完美告別　堅信傑志捲土重來　承諾來季前返港正式告別

一代港足、傑志中場黃洋選擇在今季後退役，「大哥」周日（26日）完成職業生涯最後一場港超聯賽事，傑志最終不敵理文，以港超最差排名完季。這場告別不完美，但已無關重要。



理文上輪已提早一場鎖定聯賽冠軍，令這場原定「天王山之戰」變得失色，正式捧盃的「黃黑軍團」是今天的主角，但今仗同樣是傑志隊長黃洋的告別舞台；然而「藍鳥」仍希望爭奪聯賽亞軍，大哥只能先列後備。

黃洋在聯賽煞科戰先列後備。（袁志浩攝）

傑志上半場已落後0：3，但當大鐘踏入第19分鐘，「藍鳥」球迷自發向穿起19號球衣的黃洋鼓掌致意，更得到全場球迷和應。

換邊後傑志連入兩球追近，黃洋於72分鐘終獲派後備上場，此刻觀眾無分球會，都報以掌聲，場內的艾里奧亦主動讓出隊長臂章，令大哥能最後一次帶領球隊。

傑志球迷在大鐘顯示踏入19分鐘後開始鼓掌。（袁志浩攝）

黃洋後備入替，艾里奧主動讓出隊長臂章。（袁志浩攝）

連同補時，黃洋最後一役上陣接近半小時，其中罕有地起腳兩次，卻都省中對手，結果傑志輸2：3，由於同日大埔以4：2擊敗香港U23、東方以2：1贏均業北區，令「藍鳥」跌落聯賽第四，以港超最差排名完季，連續12年參與亞洲賽的走勢將在來季「斷纜」。

黃洋今場罕有地有兩次起腳。（袁志浩攝）

信傑志會捲土重來 「偉大」是我與球會的連繫

縱然結局不完美，40歲的黃洋早已看破世事，「這就是人生」。

他憶起自己來港之時，正值傑志最風光的時刻（本地三冠王），想不到今天，或許正是球會最困難的時候，「在傑志效力多年的球員都比較冷靜一點，知道傑志的歷史，過去多年拿過很多冠軍，亦已習慣高高低低。所以這給大家信心去接受失敗，我相信他們很快會企返起身，下季給大家驚喜」。

黃洋賽後帶隊球迷向球迷道謝。（袁志浩攝）

「藍鳥」昨日公布大哥即將告別，用上球會「最偉大的球員」一詞，引來球迷熱議，黃洋坦言看到後「嚇一嚇」，曾擔心受不起，但他理解這正形容自己與球會間的感情，「也許偉大，就是我與傑志的連繫」。

他感謝球會職員對自己的愛戴，賽後也特別走到場邊拿起大聲公，親口向支持者盡訴內心所想，單是與球迷們自拍、簽名、送球衣，就花上了超過一小時。

黃洋向球迷表達退役感想。（袁志浩攝）

早有心理準備仍失落 承諾下季初「再見」

數年前，黃洋早就預想過這天會來臨，他笑言為告別「練習」多時，但誰料來到此刻，他依然帶點失落。「始終很鐘意足球，想體驗比賽那種高漲的情緒。是可以踢下去的，但（現在退役的）時候剛剛好。」

他不捨香港，因這裏是他實現夢想的地方，「奇妙、好多挑戰、驚喜、神奇」，但接下來返回家鄉上海陪伴家人，就只能認真生活。不過，他承諾下季初會回港、用非職業球員的身份「探訪」，正式與大家告別。

黃洋完成其職業生涯最後一場港超聯。（袁志浩攝）

最後，這位在香港球圈征戰13年的大哥，希望勉勵一班後輩，或是在球圈中仍默默付出、渴望香港足球進步的有心人。

「雖然足球是團隊運動，但最小的單位是個人。我們唯一可以控制的就是自己，當每個人專注做好自己，香港足球就有得發展。」大哥這些年來都在以身作則，相信他本人，就是這句說話最佳的演繹。