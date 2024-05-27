三鐵亞洲盃｜伍泰龍遭DQ　隊友余承謙力戰奪季　助保住奧運資格

三項鐵人奧運資格積分周期周一（27日）結束，港隊在最後一站的亞洲盃哈薩克布拉拜站，合力為伍泰龍保住奧運資格。



要獲得三項鐵人奧運資格，除了早前在世界混合接力錦標賽、世界混合接力奧運資格賽透過排名獲得，也可由個人奧運積分排名（前26名）獲得，另外，每個大洲的男、女子奧運積分第一名，都可分別獲奧運資格。

港將伍泰龍在今站亞洲盃賽前，一直佔據「男子亞洲第一」的席位，但在這站之前，遭排亞洲第二的哈薩克選手Ayan Beisenbayev追近，若Beisenbayev今站獲第三，伍泰龍需要奪冠；若Beisenbayev獲得前兩名，伍泰龍便會失去奧運資格。

伍泰龍在最後一站積分賽取消資格,。（鄭子峰攝）

港隊今站有4名男將出賽，包括伍泰龍、余承謙、Robin Elg和奧斯卡。比賽中，伍泰龍在賽事中雖然以1小時44分55秒完成全程，本來可以獲得第5名，不過他在完成40公里單車、轉到10公里跑步環節時，因沒有脫下頭盔、戴着頭盔跑而遭取消資格，意味倘Ayan Beisenbayev打入三甲，伍泰龍會失去奧運資格，但最終今站Ayan Beisenbayev獲第4名，而取得季軍、助伍泰龍保住資格的，正是港將余承謙。

余承謙以1小時44分完成全程，以29秒之差力壓Ayan Beisenbayev，奪得季軍，他賽後在Instagram發文，表明近三站賽事，策略都是圍繞隊友的奧運入場券去設定，而今站的目標，就是不讓Ayan Beisenbayev進入三甲，並講述比賽情況，指比賽當日天氣相當冷，官方提供的比賽氣溫為攝氏8度、水溫15度。

余承謙自己獲得季軍之餘，也助隊友保住奧運資格。（資料圖片／葉詩敏攝）

完成游泳項目、轉到單車後，4名港將及3名哈薩克運動員都進入領先車群，期間有哈薩克運動員因天氣太冷停下來，令主要對手Beisenbayev只能與另一隊友，兩人對抗4名港隊選手。到最後的10公里跑，港隊的Robin Elg也抽筋，余承謙在最後3公里把握機會衝刺，成功衝得季軍，也完成了團隊保住伍泰龍奧運資格的任務。Robin Elg得第5名、奧斯卡則未能完成。

因余承謙獲季軍，Beisenbayev只能以第4名完賽，在奧運資格積分上未能追上伍泰龍，伍泰龍因而仍能保住「亞洲第一」的奧運資格席位，不過仍然有待官方正式宣布。