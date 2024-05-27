西甲｜沙維以勝仗告別巴塞　稱在地震中工作　未獲應有尊重及讚賞

西甲煞科戰在周一（27日）凌晨結束，巴塞隆拿作客以2：1擊敗西維爾，主帥沙維亦以勝仗完成最後一場比賽。

賽後這位巴塞名宿表示，離開這間兒時球會令他倍感悲傷，但無奈未能改變結果；作為過來人，他亦為下任主帥送上溫馨提示：「你會受苦的。」



憑藉利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）及小將費文盧比斯（Fermin Lopez）的入球，沙維率領球隊以勝仗完結今個球季。

沙維執教巴塞的最後一場比賽，以小勝西維爾告終。（Getty Images）

隊長達史特根（Marc-André ter Stegen）賽後表達謝意：「首先，他為我們付出很多，他每天的勤奮工作令球隊成功。這段時間我們無比感激，並希望他一切安好。個人而言，我們已是多年朋友，因此很難接受他離去。」

44歲的沙維，今季去留曾多次反轉，由年初表示季尾離隊，且數次表示不會改變主意。後來會方及球員多次挽留，沙維於上月改變主意決定留隊，但今月疑因公開表示巴塞財政陷入困境，激怒會長拿樸達（Joan Laporta）而在日前被解僱。

記者會上，沙維表示為離隊感到傷心。（路透社）

賽後被問到離隊會否感到自由時，沙維予以否認，並表示球會已作出決定，教練團隊也只能尊重：「昨天我非常傷心，現時更甚，我想繼續執教，但已不可能，這便是足球，這便是人生。」

2021年接過巴塞教鞭後，他上季率隊重奪西甲，並贏得西班牙超級盃冠軍，又提拔了幾名年輕球員，但沙維認為自己及團隊未得到應有尊重及讚賞：「當我們來到時，巴塞排在第9位，然後我們以第2名完季。我認為我們這幾年是在『地震』中工作，大家都感到不安，我曾向球會要求穩定，但從未得到過。」

盛傳巴塞新主帥之位會由曾執教過德國及拜仁的菲力克（Hansi Flick）接任，被問到有什麼提議給下任教頭時，沙維毫不忌諱地再次談及球會財政：「我會跟他說，你正面對艱難處境，因為巴塞的財政狀況不佳，這不容易處理。你會受苦的，這是一份困難的工作，你必須要有耐心。」

沙維向接任主帥留下一句：「你會受苦的。」（路透社）

巴塞今季排在西甲第2名，比冠軍皇馬少10分，但仍力壓季初一度排在榜首的基羅納；這三支球隊與第4名的馬德里體育會將獲下季歐聯席位，第5及第6的畢爾包和皇家蘇斯達將踢歐霸，第7的貝迪斯將征戰歐協聯。