巴黎奧運．劍擊︱江旻憓第三度征奧　望團結觀眾：大家開心就值得

香港女子劍擊代表江旻憓以「世一」身份取得巴黎奧運入場券，第三度征戰奧運的她希望，能在成績之外，更為香港觀眾發放正能量。



江旻憓2016年首度出戰奧運，16強止步，去屆東京奧運她再度踏上五環舞台，戰至8強無緣再創佳績。今屆第三度征戰，劍擊隊更多了兩員「新丁」陳諾思與何瑋桁。

「這令我想起自己第一次打奧運的心情，很開心跟他們一起去；第二次（東奧）是在疫情下，很奇怪，狀態不好，想把握今次這個機會讓大家睇到我贏。」

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江旻憓即將第三次出戰奧運，今年她貴為「世一」，直言難說奧運是志在參與。（黃寶瑩攝）

江旻憓目前是女子重劍世界「一姐」，她笑言傳媒總是問她奧運目標，「從客觀的排名去看，我不好意思說志在參與。團隊即使患病也陪我練，卻又擔心傳染我，所以我知道自己的壓力不算什麼，他們的壓力更大。」

她表明把一切目標留待教練去思考，自己專心享受今屆比賽，「最大的對手是自己，贏自己最難。我最近經常想為何要贏，贏為何這麼重要，說服自己去享受所有好或不好，因為劍擊是我喜歡的事。」

巴黎奧運重劍代表：何瑋桁（左）及江旻憓。（黃寶瑩攝）

江旻憓希望在成績以外，能帶給香港觀眾更多：「想大家睇得開心，看見我們日常訓練的成果，會因為我的努力及對劍擊的熱愛而感動。只要有正能量、團結大家，我們就值得了。」

這名「一姐」5月中出戰阿聯酋站世界盃奪冠，連同早前的大獎賽多哈站及世界盃巴塞隆拿站，今季已三度封后。她表示在阿聯酋站時狀態輕鬆，針對技術發揮、當訓練去打，期望在奧運延續這種心態。

「今季每次打入四強都贏冠軍，這種決心之後未試過。希望到時即使狀態差，也要打得好，不能差少少就算，要做好細節，像對手研究我一樣研究自己。」江旻憓於6月底會出戰亞錦賽，即她奧運前最後及唯一一個比賽，她稱會策略性地去打，並留意老對手的新招，好好學習。