足球明星選舉︱陳肇鈞膺四料足球先生　為港人爭氣：不能睇小自己

陳肇鈞當選今屆香港足球先生，他同時贏得「最佳十一人——中場」、「港超聯最佳港隊球員」、「球員之星」及「最受歡迎球星」獎項，追平近年單屆獲獎最多（4項）的紀錄。



陳肇鈞膺四料足球先生。（蘇煒然攝）

尤記得去屆足球明星選舉，陳肇鈞在爭議聲中贏得由球員票投的「球員之星」，因他該季踢得少，被指不值得當選，但相信今屆是實至名歸。他的球員生涯也是走過漫漫長路，初出道因家境豐厚，加上身型單薄被諷「少爺仔」；自從離開南華後展開「浪人」生涯，沒有一間球會踢得超過兩年，今日卻贏得本地球圈最高榮譽。

這位31歲中場坦言，獎項為自己放下了包袱、辛酸，如廿年來的烏氣在一個晚上吐盡。難怪他在台上首先多謝自己，「多謝這位打極都企返起身，永遠堅持到最後一秒，執著每件事的人。生涯路上很多波折，每日都像打仗一樣，但最珍貴的勝利，就是打贏自己。」

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「成長時常跟別人比較，但我這樣的性格、身型、體力根本無得比，只能找方法去突破自己。」

「我學懂了，最好的一面永遠在明天等我，要追到這個自己，比任何事都重要。」

陳肇鈞是繼2015/16年度的葉鴻輝後，首位贏得這項殊榮的華人球員，他一直表示想再為香港人拿一次獎，「希望留意足球的人，特別香港人、華人，會為我感到一晚驕傲。」

陳肇鈞希望留意足球的人會為他感到驕傲。（蘇煒然攝）

「港超有很多有質素的外援，但我做到的事，其他球員都做到。我只剩3至5年生涯，希望香港球員可以超越我。一定不能睇小自己，否則已先輸半條街，要有勇氣面對挑戰。」

無可否認，陳肇鈞除了今季在港超表現出眾，他年初為港足於亞洲盃決賽周射入賽事史上第1000球也贏得不少分數。這位中場在主教練安達臣下尤其活躍，但對方近日傳出離隊，陳肇鈞稱，個人而言很欣賞安達臣，但足球就是變化莫測。

他透露自己不時跟足總主席霍啟山交談，不認為外界應把槍頭對準足總，「我很支持他與安達臣，無論安達臣到哪裏，都感激他對香港足球的貢獻，希望大家給足總更多時間、空間去證明給大家，足總在向好的一面發展。」

陳肇鈞最後表示，已有近一年沒有放長假，希望好好陪伴家人、休息，再重新出發，下季去向仍未有定案，若留在香港發展，會繼續效力大埔。

陳肇鈞膺四料足球先生。（蘇煒然攝）

陳肇鈞膺四料足球先生。（蘇煒然攝）

2023/24香港足球明星選舉得獎名單：

香港足球先生：陳肇鈞（大埔） 67.00分



球員之星：巴科爾（東方） 117分



最受球迷歡迎球星：陳肇鈞（大埔） 4575票



最佳青年球員：余在言（東方） 61.40分



最佳青年球員：馬希偉（東方） 33.64分



最佳教練：盧比度（東方） 50.86分



港超聯最佳港隊球員： 陳肇鈞（大埔） 58.32分



足球明星十一人：



守門員：謝家榮（大埔） 47.90分

後衛：加比爾（大埔） 45.19分

後衛：徐宏傑（理文） 42.44分

後衛：高素巴耶夫（東方） 40.10分

後衛：丹尼爾（東方） 29.06分

中場：陳肇鈞（大埔）67.00分

中場：米基爾（傑志）29.18分

中場：馬高斯（東方）28.01分

前鋒：巴科爾（東方）63.97分

前鋒：安尼亞（理文）40.82分

前鋒：艾華頓（理文）30.87分

