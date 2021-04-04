【港足．短說．陳肇鈞】踢波但求開心　不要求其傷心

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-04 12:44

釣魚如人生，為了一瞬結果，過程卻漫長無比。如何度過，各有選擇。 攝影：黃舒慧

戴上侷促的口罩出門上班，下班又趕緊回家面對家中四道牆。疫情使我們變得壓抑，「自由」更顯珍貴。

在海風輕撫下垂釣，面對一望無際的汪洋，是陳肇鈞這段日子最自由的事。

沒有球踢的日子，正是時候嘗試新事物。釣魚，正合陳肇鈞心意。（黃舒慧攝）

多年前被視為香港足球「新星」，陳肇鈞轉眼已28歲，步向中年，那種無拘無束從來未變，踢法亦然，更因此與前球會教練有誤會，「被消失」長達半年，但菱角沒被磨平。

「我覺得有問題就應拿出來討論。人人都有權表達意見，沒有誰對誰錯。但不適合，就要分開。」

「有性格」跟「反叛」也許是一線之差，但他說自己即使廿年後亦不會改變，還是「有嗰句講嗰句」。（黃舒慧攝）

綁鈎掛餌穿線，釣魚準備功夫繁瑣，收穫之前需經漫長等待，一一都在挑戰耐性的極限。也許由此訓練有素，陳肇鈞即使在無波踢的日子，也從未為前途憂心；反而當是悠長假期，停一停，諗一諗，重新起步。

「踢波或做人，遇到障礙時要認清自己，給自己更多力量，故事才有另一種結局。」

釣魚的準備功夫，每項都在挑戰耐心。（黃舒慧攝）

有魚上釣只是一剎，釣魚更多是等待，但也非坐以待斃，是個沉思的好機會。（黃舒慧攝）

+ 4 + 4 + 4

減薪轉投流浪，外界看來是倒退，但他深明當下最需要什麼。「不想浪費時間，找個能發揮的地方最重要。」跟釣魚一樣，魚線要適時收放，方有斬獲。

把魚餌抛出的一剎，結果無法預計；但對魚穫的未知與期待，才是快感所在。

疫情令人不安，等待沒有磨滅他的拚勁，「球員係屬於球場，呢個係定律。」 （黃舒慧攝）

一年來世界經歷巨變，陳肇鈞的足球路也如此，難接受亦要接受。

今趟收穫縱非大魚，陳肇鈞亦有得着，「流浪很重視華人，大家平起平坐，有傾有講。開心，一隊球隊本該這樣。」這樣的見解「正確」嗎？誰知道，對他來說，最重要是合心意吧。

但求開心，不要求其傷心。