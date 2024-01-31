省港盃︱陳肇鈞主場射破廣東　彌補亞洲盃遺憾：曾自責像虧欠球迷

省港盃首回合，香港隊2：0廣東隊，為港隊攻入首球的陳肇鈞，不久前才隨港足征戰亞洲盃決賽周後返港。

原來在外界眼中人氣飆升、獲封「功臣」、被指「寫下歷史」的他曾經因出局而自責，今日在主場觀眾面前射破廣東，讓他彌補了心中一點遺憾。「開心不止是入球，而是為香港球迷帶來了好的賽果。」



在亞洲盃決賽周攻入港足今屆唯一入球，「陳肇鈞」的名字在社交網站「洗版」，因為適逢是亞洲盃史上第1000球，曝光率及談論度更高。回到省港盃這項傳統賽事，陳肇鈞再轟入一球世界波，不論記者跟球迷，都相信他是「喜上加喜」。

陳肇鈞繼在亞洲盃決賽周後，今日在省港盃再有進帳。（梁鵬威攝）

這位中場受訪時卻沒有太多喜悅，反而一臉嚴肅，「無特別想入不入到波，而是每場都要交出表現，埋門時我知道自己要做什麼，今天的射門有點幸運。」陳肇鈞愈說愈冷靜，微微哽咽地道：「其實在亞洲盃回來後有點失落，很怪責自己，最後一場輸3球，有些位可以做得更好，像虧欠了球迷一樣。」

「我是有遺憾、不開心的，因為今屆中國隊入不到波，我是唯一入球的華人，有股壓力像要再逼自己去做更多標誌性的事，那一球不止是個成就，令我想為港隊付出更多。」

陳肇鈞與隊友慶祝入球。（梁鵬威攝）

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他慶幸今天在主場球迷面前再度破門，用入球、賽果為他們送上歡樂。「好多球迷都撐港隊、甚至亞運那班球員，有些人沒有到卡塔爾，今天都在場，有他們盲目地撐，是一種福份，慶幸我入球彌補了（在亞洲盃的遺憾）。」他承諾自己會好好調整心態，在本地聯賽繼續付出在亞洲盃時一樣的力度跟強度。

今場賽事有逾5000名球迷入場。（梁鵬威攝）

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安達臣對省港盃氣氛感驚喜

今日有5067名球迷入場，翻查資料，數字是近廿年來在旺角場舉辦的省港盃中最高的一次，人數甚至比5年前在香港大球場舉辦的第41屆省港盃（4096人）更多。

首度參與省港盃的港足主教練安達臣表示，被旺角場的氣氛震懾。他坦言賽前僅預計有2000至3000人入場，「今天的氣氛跟亞洲盃有八成相似，多謝球迷把卡塔爾的打氣聲帶回香港。」

「我跟球員說，今天展示出來的能量跟侵略性，正正是大家想看到的。其實香港球迷熱愛足球，也愛這種賽事，希望可舉辦更多這類比賽，藉此吸引愈來愈多球迷入場。」

港足主教練安達臣趕及督師。（梁鵬威攝）

可是實際上，港超賽程無法再騰出空間舉辦更多其他賽事，而省港盃跟部份本地賽事撞期，港隊無法徵召所有合適球員、專心備戰，安達臣稱，即使領先兩球，也不肯定次回合能維持勝果。

不過，他認為在旺角場舉辦港隊賽事有優勢，「港超常在旺角場比賽，球員更熟悉這裏，更易適應，香港大球場的環境反而像作客，未來我們可能要再想想（在哪裏舉辦比賽）。」

港足省港盃賽程：



次回合：

廣東 Vs 香港

日期：2月7日

時間：07：30pm

地點：廣州越秀山體育場

票價：一等票120元人民幣、二等票80元人民幣

