世盃外｜港足主場與伊朗演入球大戰2：4告負　兩新秀處子戰即入波

世界盃亞洲區外圍賽第二輪，香港隊雖已遭淘汰、篤定落入亞洲盃外圍賽第三輪，周四晚（6日）仍需在主場對伊朗。

港隊今仗有兩名球員首次代表大港腳，分別是正選上陣的20歲前鋒馬希偉、和18歲的杜俊暉，兩人雙雙在處子戰取得入球；賽事亦吸引9992人入場觀賽，幾乎破萬。



港隊昨推出新版球衣，雖然暫僅限量發售約1000件，但已有不少球迷購買並穿上身入場支持；本地人氣女團COLLAR成員Ivy So、Marf、試當真成員Locker與演員胡子彤亦結伴入場，獲球迷爭相上前合照。

領港足打入亞運會4強、及在年初出戰亞洲盃決賽周比賽前港隊擁躉也自發向前主帥安達臣致敬，他們邊舉起印有其畫像的横幅，邊拍手高呼其名字。

在前主帥安達臣剛離隊之下，港隊由原助教盧斯爾出任暫代主教練，並有孫銘謙賽前因傷退隊，暫未知傷情，前線由安永佳、祖連奴和首次為大港腳披甲的馬希偉攻堅，另外葉鴻輝以隊長身份鎮守大門、鍾樂安和艾里奧出任中堅，陳晉一及茹子楠任左右二閘，胡晉銘、陳俊樂及陳肇鈞組成中場線。

伊朗強陣出擊，波圖射手泰尼米、曾在英超落班的飛燕諾中場查漢巴殊、賓福特中場古度斯、羅馬前鋒阿斯蒙等悉數正選上陣。

戰情意想不到的是，12分鐘，伊朗就憑一個十二碼打開記錄，但港隊只花兩分鐘便追平，陳俊樂左路反搶得手、自行突破落底地波傳中，首次為香港隊上陣的馬希偉入楔射遠柱地波入網，瞬間追成1：1。

伊朗隨即壓前又再一輪攻勢，加耶迪、阿斯蒙連環起腳都被港將以血肉長城擋走；20分鐘，泰尼米起腳「撻Q」被葉鴻輝接實。22分鐘，胡晉銘右路近角球旗掟出「手榴彈」，祖連奴接應二傳車身射門遭對手擋出。

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32分鐘，泰尼米接應直傳突破越位、葉鴻輝出迎，雖然先撲到皮球、再接觸到泰尼米，泰尼米倒地，但球證仍直指十二碼點，世界盃亞洲區外圍賽不設影像助理裁判（VAR），也沒有檢視的餘地。泰尼米親自操刀，射入個人今場第二球十二碼，助伊朗再領先至2：1。

換邊後，港隊雖然搶回不少攻勢，但56分鐘遭泰尼米一記射門彎入，將比數擴至3：1；59分鐘，換入僅2分鐘、也是首次代表大港腳的杜俊暉，第一次觸球，便是一次角球攻勢中在禁區內射地波入網，令這位保頓U18球員極速取得港足處子球，不過阿斯蒙6分鐘後又回敬一球，助伊朗再度拉開比數至4：2。

港足未能再追近比數，以2：4告負，但能跟亞洲水平頂級的伊朗合演入球大戰，相信在場9992名球迷也感滿意。港足下周二（11日）將會作客土庫曼，出戰世盃外第二輪的最後一戰。