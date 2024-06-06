巴黎奧運．賽艇｜趙顯臻相隔一屆再征奧　聞電視直播添緊張感

距離巴黎奧運揭幕餘下50日，港協暨奧委會今日（6日）在觀塘apm舉行「邁向巴黎奧運Road to Paris」啟動禮，為下月的巴黎奧運造勢。早前在瑞士贏得賽艇世界盃冠軍的趙顯臻亦有出席，相隔8年再征奧的他笑言，除了期待享受比賽，更有兩件希望在今屆奧運達成。



趙顯臻今日出席港協暨奧委會的活動。（黃浩謙攝）

巴黎奧運在即，港協暨奧委會舉辦宣傳活動，在各個商場舉行展覽，當中包括運動員相展﹑火炬展覽及互動遊戲，為巴黎奧運造勢。

早前在瑞士站世界盃贏得男子輕量級單人雙槳金牌的趙顯臻，今日亦有出席活動，他在台上分享備戰世界盃的過程，為了出戰輕量級，他在3星期內減磅至73公斤，而造出的時間與公開組不相伯仲，他直言在巴黎奧運有信心衝擊獎牌。

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趙顯臻在台上與魔術師Louis Yan大玩魔術。（黃浩謙攝）

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趙顯臻贏得世界盃冠軍前，他在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽中脫穎而出，取得男子單人雙槳艇的入場券，相隔一屆再戰奧運。不經不覺間已經如此接近奧運，趙顯臻坦言不太緊張，「這麼快（餘下50日），其實這段時間都是按着訓練計劃走，每日專注做好訓練的內容，都不算緊張。」

香港政府早前購入巴黎奧運的播映權，四台一同直播，趙顯臻反而有點緊張，「畢竟有電視直播，全港市民都會看到，我想在直播中展示最好一面，同時享受比賽。」

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趙顯臻試玩風帆遊戲。（黃浩謙攝）

繼2016年里約奧運後，趙顯臻再度取得入場券，難得再度走進運動員的殿堂，他笑言不希望重覆8年前的「犯錯」，「畢竟奧運是運動員的最大舞台，我8年前去奧運時，翻看電話的相簿，才發現自己沒有影太多相，現在回看都有點可惜，所以希望今屆去可以多留一點倩影。」

今屆巴黎奧運的開幕禮有別以往在運動場舉行，反而移師塞納河，就算是開幕禮翌日比賽的趙顯臻都想參加，「我希望可以去到，始終是奧運，但需要與教練再商量，在塞納河舉行開幕禮是十分特別，加上運動員們都是坐在船上，比以往在運動場（的開幕禮）輕鬆。」