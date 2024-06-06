英超｜傳曼聯看中般尼茅夫20歲左閘　一項數據冠絕七大聯賽

曼聯上季飽受傷患困擾，後衛是當中重災區，其中兩名左閘勞基梳爾（Luke Shaw）和馬拉西亞（Tyrell Malacia）全季上陣次數更是寥寥可數。

著名足球記者羅曼奴透露，曼聯看中般尼茅夫左閘米路斯卻卡斯（Milos Kerkez），這名20歲的匈牙利國腳，原來上季場均鏟波次數冠絕歐洲七大聯賽，可謂左閘版雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）。



勞基梳爾上季傷多過踢，令曼聯大鬧左閘荒。（Getty Images）

左閘荒是曼聯上季防線最大問題，正選勞基梳爾只上陣12場聯賽，馬拉西亞更是全季不見人影。有傳後者因長期受傷甚至患上心理疾病，「紅魔鬼」整個球季大部分時間都要讓其他球員客串左閘，因此自然需要增兵以解燃眉之急。

「轉會達人」羅賓奴（Fabrizio Romano）指，曼聯在三月已確定要在今夏購買一名新左閘，般尼茅夫新星米路斯卻卡斯，便是理想人選之一。

傳曼聯睇中般尼茅夫20歲左閘米路斯卻卡斯。（Getty Images）

卻卡斯年僅20歲，去年夏天從阿爾克馬爾加盟，2022/23球季是該荷甲球會主力之一，全季各項賽事攻入5入球7助攻。上季在般尼茅夫雖然沒有「士哥」，亦只有1次助攻，但據DataMB統計，他平均每90分鐘便作出1.52次鏟截（sliding tackles），數據冠絕歐洲七大聯賽。

卻卡斯鏟波落腳精準，面對曼城時亦有出色表現。（Getty Images）

作為般尼茅夫主力，卻卡斯上季兩次在聯賽面對曼聯都任正選左閘，兩場比賽般尼茅夫一勝一和，包括一場3：0大勝。這名20歲小將表現亦可圈可點，合計貢獻2次解圍、4次封堵、1次攔截（Interceptions）及3次搶截（Tackles），也只被扭過1次。

上季英超兩次面對曼聯，卻卡斯在左路都讓曼聯吃盡苦頭。（Getty Images）

卻卡斯防守精華片段：

有人分享般尼茅夫官方剪輯的卻卡斯防守精華片段，不少曼聯球迷都驚呼：「簡直是左腳版雲比沙卡」，也有人擔心，右路已經有守強攻弱的雲比沙卡，曼聯不需要左路再多一個。

羅曼奴補充，般尼茅夫「無意讓事情變得簡單」，相信會向曼聯要求一大筆轉會費。卻卡斯去年加盟「櫻桃」時，轉會費約為1800萬歐元，轉會網站transfermarkt目前對他估價為2000萬歐元。考慮到這名匈牙利國腳只有20歲，曼聯又正鬧左閘荒，預期屆時他們定會獅子開大口。