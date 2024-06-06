英超年度會議表決來季是否廢除VAR　賽會警告：誤判將大幅提升

撰文：趙子晉
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自從英超推行VAR（視像助理裁判）後爭議不斷，惹來不少球隊及球員的不滿，狼隊早前更動議來季廢除VAR。英超球會舉行年度會議前夕，英超賽會在文件中列出各項數據，直指若然沒有VAR的話，英超將多過百個誤判。

英超VAR在近年出現了不少爭議。（資料圖片／Getty Images）

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英超VAR近年老是被人詬病，爭議不斷，狼隊更動議來季起廢除VAR，20支英超球隊的代表將在年度會議中表決，狼隊指「這是經過深思熟慮後的決定」，並表示VAR的存在有損英超的形象。若然14支英超球隊支持狼隊動議的話，即可在來季廢除VAR。

據《BBC》了解，包括阿仙奴、曼城、熱刺等球會無意支持狼隊的動議，但認為VAR有改善的空間。

VAR會否被廢除？（資料圖片／Getty Images）

英超各支球會在英國時間周四（6日）舉行年度會議，英超賽會先向各支球會發放以《VAR改善計劃》為名的文件，表明若然廢除VAR的話，對英超的影響弊多於利。

文件中列出過去兩季的數據，指VAR兩季中同樣作出105個正確判決，誤判數字由2022/23球季的11次減少至2023/24的5次。雖然廢除VAR可以令賽事更順暢，但英超表明將會令過百個影響賽果的誤判未能推翻。

文件續指，一旦英超球會通過狼隊動議的話，英超將會是歐洲唯一不設VAR的主要聯賽，影響英超的公信力外，英超執法的球證缺少使用VAR的經驗，有機會影響在大賽執法的機會。另外，英超與提供VAR的服務供應商還有3年合約。

英超賽會指若廢除VAR的話，連英格蘭球證亦會受影響。（資料圖片／Getty Images）
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