奇連士文稱韓國失亞洲盃全因「乒乓事件」　拒認錯為遙距教波辯解

英國名宿舒利亞在《The Athletic》發佈一篇文章，講述他訪問德國名宿、數個月前被韓國足球隊辭退的奇連士文。約有一半內容圍繞今年亞洲盃中引起爭議的種種事件，包括引發孫興慜及李剛仁兩大主力衝突的「乒乓事件」，他認定此事導致韓國在軍心不穩狀態下四強止步，奇連士文在亞洲盃後亦失去帥位。

奇連士文被舒利亞問到跟他相關的其他爭議，如執教期間經常人在美國、落敗後面露微笑等，不過奇連士文否認自己有所不足，更指事後韓國街上的人依然熱情地擁抱和感謝他。



奇連士文在訪問中，談及曾引起軒然大波的「乒乓事件」。（Getty Images）

今年初的亞洲盃，以卡塔爾衛冕封王告終。對香港球迷而言，這屆亞洲盃應很難忘，但對韓國球迷而言亦然。作為冠軍熱門球隊，韓國在分組賽被巴林壓過，僅以小組第2名出線；隨後十六強和八強，都在落後情況下戰至補時扳平，然後艱難反勝晉級。

韓國四強以0：2不敵約旦後，英國媒體突指，孫興慜因前一晚不滿後輩李剛仁打乒乓球過於嘈吵，兩人口角後大打出手，前者更因此手指甩骹。事件引發軒然大波，之後李剛仁親身拜訪孫興慜並向其道歉，兩人在社交網站上宣布和解，風波才告一段落。

根據奇連士文憶述，賽前韓國隊因闖入四強士氣大振：「當時我們說：『這是我們的賽事，我們要贏得冠軍。』」韓國曾兩度在亞洲盃奪冠，但已是1956及1960年的事，距今超過半個世紀。舒利亞形容，儘管當時韓國隊晉級過程使外界批評奇連士文，但球隊內部士氣正佳。

不過「乒乓事件」改變了這一切，奇連士文憶述當時事件突如其來：「面對約旦前一晚，我們如常地坐下吃晚飯，然後有些年輕球員較早吃完起身，他們一向如此。這些人到另一邊打乒乓球，然後因為有點嘈吵，所以孫興慜便過去，突然該處便發生爭執，兩人互有肢體衝突。」

因與隊長孫興慜（右）大打出手，李剛仁（左）事後遭廣大球迷批評。（Getty Images）

奇連士文：乒乓事件突如其來

他續稱，教練團隊當時完全不知道發生了什麼事，只知道團隊精神已蕩然無存：「我跟其他教練說：『屆時（比賽）將沒有所謂團隊，但我們在四強將要面對的，是一支非常體力化和意志堅定的球隊。』」

舒利亞認為今次事件起因，是年輕球員未有認真對待該次盃賽，奇連士文卻堅稱事件是無緣無故發生：「事實恰好相反，我們此前十分正面，因為球隊一路奮戰至最後一秒，還在互射十二碼中勝出，我們沒想過事情會走往錯誤方向。」

當時韓國隊在十六強和八強都艱難地反勝晉級。（Getty Images）

「真正讓我難過的，是他們因此失去可能是生涯中奪得亞洲盃冠軍的最大機會，我們曾經相當接近。如果沒有那場打鬥，我們能擊敗約旦，然後會在決賽面對卡塔爾。我為他們就此剝奪自己奪冠的機會而感到遺憾。」

奇連士文續表示，他當晚單獨與孫興慜及李剛仁談過，希望這件事不會讓他們就此與冠軍緣慳一面，因為兩人都曾為此努力奮鬥，韓國也等待這個冠軍多年：「孫興慜是一名非常出色的球員，但他與哈利卡尼的經歷相似，即使每季都有優秀表現，但未能贏得任何錦標。」

這名德國教頭也知道，球隊凝聚力不可能在一夜之間修復，結果韓國隊在準決賽不敵約旦出局，數天後奇連士文亦被解僱：「在韓國文化裏，需要有人承擔責任，他們讓我們這個教練團隊，來為該次打鬥承擔責任。」

亞洲盃出局後，奇連士文曾將原因歸咎於球隊內訌。（Getty Images）

「韓國球迷擁抱並感謝我」

除帶隊成績外，奇連士文執教韓國國家隊期間，還有兩個行為引來外界不滿。一是他經常身在美國加州「遙距教波」，又不親身到韓國視察球員；二是不敵約旦一役，他面露微笑，被外界猛烈批評。

亞洲盃出局後，曾有人聚集在韓國足總外，要求辭退奇連士文。（Getty Images）

訪問中他否認第一點，表示自己經常往來歐洲與韓國之間，為的便是觀察外流球員的表現，「因為韓國隊有70%球員都在歐洲，事實上我在加州陪伴家人的時間反而最少」；奇連士文又指，自己已盡可能適應韓國生活方式：「若你想我百分百調整成你想要的方式，那為什麼一開始要聘請外國人？」

奇連士文被批評經常「遙距教波」，事後他亦被「遙距審議」，並於同日被炒。（Getty Images）

舒利亞續問及落敗後微笑一事，奇連士文回應這是文化問題：「作為韓國教練，你落敗後不能恭賀對手，不能向他們微笑。他們會握手，但要非常非常嚴肅，然後立刻離開——這些都是他們事後才告訴我。」

「不過街上的人則全然不同，當我回到韓國，並在首爾街頭行走時，他們會向我走來。一般而言，韓國人不會給你擁抱，而是握手。但因為在亞洲盃進入四強，他們擁抱了我，並跟我說：『感謝你，教練，這是近幾十年最令人興奮的一屆賽事。』這些人生經歷，正是足球的意義。」

奇連士文稱出局後，仍在韓國街頭被球迷感謝。（Getty Images）

這名德國名宿坦承仍想繼續做教練，夢想帶領一支能挑戰2026世界盃冠軍的球隊。然而他執教韓國備受抨擊，被球迷感謝之事或許有發生過，但韓國近年亦拿過兩次亞洲盃亞軍，他率隊的成績絕非突破性。

與舒利亞作訪問時，奇連士文正身在加州，與家人共享天倫。從作答的語句中，也能看到他對被韓國隊辭退的不忿。乒乓是一項需要落下，觸碰桌面才能得分的運動，李剛仁明白這一道理，但奇連士文似乎仍是高高在上的「金色轟炸機」。