艾歷臣重返險死之地光芒四射　歐國盃前一傳一射領丹麥挫瑞典

2021年6月12日歐洲國家盃B組首場分組賽，作為主辦國之一的丹麥在哥本哈根Parken Stadium迎戰芬蘭。上半場42分鐘，丹麥王牌中場球員基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）突然暈倒，現場及全球數以十億觀看直播的球迷，屏息靜氣看着他被急救，共同經歷他險死一幕。

當時他的心臟曾停止跳動5分鐘，經過手術和治理，勇敢地重返球場。事隔3年，艾歷臣重返Parken Stadium，他以隊長身份帶領丹麥友賽瑞典，一入球一助攻領軍2：1擊敗對手，為歐國盃壯行色。



艾歷臣又一次向世人展示勇氣。（路透社）

艾歷臣重返險死之地光芒四射

艾歷臣心臟病發後，進行手術並植入心臟除顫器，休養和復健半年後2022年1月復出球場，同年3月復出踢國家隊賽事，同年底出戰卡塔爾世界盃決賽周。這位中場球星已經32歲了，今季體能和跑動能力明顯衰退不少，在曼聯已淪為替補角色，僅獲12次英超正選上陣，不過他依然是丹麥陣中的最大牌球星，再次入選今屆歐洲國家盃大軍。

他與曼聯年輕隊友凱倫（Rasmus Højlund）雙雙入選，今仗重返Parken Stadium，艾歷臣完全沒有被3年前的可怕經歷阻礙，甫開賽第1分鐘已為丹麥帶來入球，艾歷臣開出角球，精準落點找到近柱的隊友賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg），後者輕鬆射入。

紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）9分鐘為瑞典扳平，戰至比賽尾段比賽看似和氣收場，艾歷臣在86分鐘再次施展魔法，他在禁區頂施展招牌中距離射門破網，領軍以2：1拿下勝仗。

丹麥助教：艾歷臣是歐國盃重要棋子

艾歷臣賽後一貫踏實，僅說上一句：「比賽很好，我們從死球取得入球，很好。」

2020歐國盃艾歷臣出事後，丹麥全軍球員個個為艾歷臣搏到盡，一口氣殺入四強才戰至加時僅負英格蘭。艾歷臣復出踢2022世界盃，丹麥卻整體表現大跌，分組賽已出局，2024歐國盃外圍賽也是要靠得失球，才力壓斯洛文尼亞保住首名出線地位。

決賽周他們被編入C組，對手包括英格蘭、塞爾維亞和重遇斯洛文尼亞，丹麥助教摩頓韋賀斯（Morten Wieghorst）承認，「2023年我們在外圍賽經歷困難，重要的是最終我們能夠出線，但我們確實在部分比賽相當掙扎。」

艾歷臣今季在曼聯已淪為替補角色。（路透社）

摩頓韋賀斯指，外圍賽期間他們遇上在卡塔爾世界盃的同一狀況——擁有大量控球權，但未能撕破對手防線。不過他說即將在德國上演的歐國盃，情況會不一樣，因為C組對手英格蘭、斯洛文尼亞和塞爾維亞，面對丹麥均不是只會死守不攻的球隊，而已屆32歲的艾歷臣，依然是丹麥陣中的重心人物，「他能在對手防線找到空間和時間並好好運用，這是他的最大強項。至於迫搶方面，我們必須為他這種級數的球員作出調節。」

丹麥助教言下之意，就是借助其他隊友的跑動能力，彌補艾歷臣在防守和體能上的不足，讓他好好發揮進攻和創造力。單從今場友賽來看，丹麥的試驗算是成功。歐國盃前他們會踢多一場友賽，周六主場對挪威，然後出發往德國出戰歐國盃分組賽。

艾歷臣上屆歐國盃幾乎命喪球場，今屆賽事能夠再次置身其中，已是勇氣和毅力的模範，球隊以他的重心的戰術之下，說不定能再次帶來驚喜，將3年前的一場噩夢，改寫成丹麥童話的最新篇章。