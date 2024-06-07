港足首度兩破伊朗　小將處子戰入球　杜俊暉：瘋狂得像在世界之巔

香港足球代表隊於世界盃外圍賽2：4不敵伊朗，然而根據資料，這是港隊史上10次面對伊朗，首度單場比賽在伊朗身上攻入兩球。更值得高興的，是包辦這兩記入球的正是兩名首度穿起港隊戰衣的小將——杜俊暉與馬希偉。



杜俊暉（中）一落場便取得個人首個代表隊入球。（夏家朗攝）

杜俊暉今年4月才開始走入大部份本地球迷的「視線」，這位效力英甲保頓的18歲小將，此前只曾跟隨香港18歲或以下代表隊訓練，當時卻首度獲大港腳徵召參與集訓，結果他不但打入決選名單，更在處子戰後備上陣僅兩分鐘，便攻入個人首個港隊入球，入球後獲全場近萬名觀眾呼喊其名字，一切來得很不真實。

「Crazy（瘋狂），我有想過這個情況會發生，但我無法用詞語去形容......觀眾很好，好大聲，我不知道該說點什麼，就像是在世界的最高點（top of the world）。」

杜俊暉賽後走到場邊跟球迷合照，他爸爸Manny（白衣男士）也在當中。（夏家朗攝）

球迷們不知道的是，杜俊暉早前數月前仍是保頓U18梯隊一員，卻突然受傷、與球會合約亦即將於季尾完結，下個落腳地仍是未知之數。「6星期前，我仍不知踢不踢到港隊，所以今日很開心，我好多時自己練波，所有努力終於有回報。」

杜俊暉早在12歲時便舉家移民，爸爸Manny今次特別陪同兒子回港訓練，幾乎每課練習都會在場邊見到他的身影。他賽後特別感激父母的照顧，「我們一起經歷了許多，高高低低，多謝爸爸載我去訓練，媽媽也為我煮很多東西，我很驕傲。」

他表示會繼續循序漸進，每日專注做好基本功，「我不會想太多將來的事，活在當下，機會自然會來。」

伊朗12分鐘先開紀錄後，馬希偉兩分鐘後便一度為港隊扳平，他賽後稱「好開心，發夢都無想過，正選已經好開心，仲有入波……」他表示，賽前教練寄語他要「放膽踢，做自己」，結果果然奏效，大港腳處子戰便有收穫。然而他未因此自滿，揚言：「仲有好多不足的地方」，希望之後持續加強實力。

港隊暫代主教練盧斯爾為兩名「新丁」杜俊暉與馬希偉感到高興，認為兩人會是港隊未來的重要一員，「我跟他們一起訓練了約10天，能看到他倆的強項與質素，今場比賽對他們而言是不錯的指標，代表他們能繼續代表香港，也希望所有年輕球員能為他們為目標。」